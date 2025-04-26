Зеленский сменил милитари-стиль на строгий костюм на время визита в Рим, — СМИ (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский удивил сменой своего стиля. СМИ отмечают, что глава государства прибыл на похороны Папы Римского Франциска в строгом костюме вместо привычного милитари-стиля.

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Об этом сообщает британское издание Mirror.

Журналисты пишут, что Зеленского заметили на похоронах в строгом пиджаке, что является заметным изменением по сравнению с привычной лаконичной одеждой.

"Обычно он [Зеленский — ред.] одевается во время встреч с мировыми лидерами в милитари-стиле. Это — военная традиция, которой исторически придерживаются национальные лидеры во время войны", — указывают представители медиа.

Зеленский был одет в строгий черный костюм (фото: Getty Images)

Мнение британских журналистов отметил итальянский телеканал Sky TG24. Журналисты отмечают, что смена одежды Зеленского была "неожиданной".

"Всегда в стиле милитари, но на этот раз под черную куртку одета рубашка (а не футболка). Пиджак имеет передние карманы и более неформальный крой, чем классический костюм. На ногах у него темные ботинки", — указывают представители СМИ.

Ранее стало известно, какие вещи носит Зеленский во время войны. После 24 февраля Зеленский сменил дорогие костюмы на одежду в стиле милитари: его повседневные образы включают спортивные штаны цвета хаки, флисовые куртки, футболки с трезубцем и худи с надписью I'M UKRAINIAN.

Впоследствии сообщалось, что советник Трампа раскритиковал Зеленского за его одежду. На вопрос репортера Fox News, почему на встречу с Трампом Зеленский не надел костюм, украинский президент ответил, что после завершения войны в Украине наденет лучший костюм, чем тот, который надел репортер.