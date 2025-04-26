Зеленський змінив мілітарі-стиль на строгий костюм на час візиту до Риму, — ЗМІ (фото)

Президент України Володимир Зеленський здивував зміною свого стилю. ЗМІ відзначають, що глава держави прибув на похорони Папи Римського Франциска у строгому костюмі замість звичного мілітарі-стилю.

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Про це повідомляє британське видання Mirror.

Журналісти пишуть, шо Зеленського помітили на похороні в строгому піджаку, що є помітною зміною порівняно зі звичним лаконічним одягом.

"Зазвичай він [Зеленський — ред.] одягається під час зустрічей зі світовими лідерами у мілітарі-стилі. Це – воєнна традиція, якої історично дотримуються національні лідери під час війни", — вказують представники медіа.

Зеленський був одягнений у строгий чорний костюм (фото: Getty Images)

Думку британських журналістів відзначив італійський телеканал Sky TG24. Журналісти відзначають, що зміна одягу Зеленського була "неочікуваною".

"Завжди в стилі мілітарі, але цього разу під чорну куртку одягнена сорочка (а не футболка). Піджак має передні кишені та більш неформальний крій, ніж класичний костюм. На ногах у нього темні черевики", — вказують представники ЗМІ.

Раніше стало відомо, які речі носить Зеленський під час війни. Після 24 лютого Зеленський змінив дорогі костюми на одяг у стилі мілітарі: його повсякденні образи враховують спортивні штани кольору хакі, флісові куртки, футболки з тризубом та худі з написом I'M UKRAINIAN.

Згодом повідомлялося, що радник Трампа розкритикував Зеленського за його одяг. На запитання репортера Fox News, чому на зустріч із Трампом Зеленський не одягнув костюма, український президент відповів, що після завершення війни в Україні одягне кращий костюм, ніж той, який одягнув репортер.