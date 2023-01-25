Замість костюмів – стиль мілітарі. Які речі носить Володимир Зеленський під час війни

Речі з патріотичною тематикою, що їх одягає глава держави, моментально стають популярними.

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25 січня президент Володимир Зеленський святкує свій 45-й день народження. Вже майже рік глава держави не з'являється на публіці у ділових костюмах і краватці, яким його звикли бачити в перші роки після обрання, оскільки війна змінила не лише країну, згуртувавши націю, а й позначилась на гардеробі президента. Після 24 лютого Зеленський змінив дорогі костюми на одяг у стилі мілітарі: його повсякденні образи враховують спортивні штани кольору хакі, флісові куртки, футболки з тризубом та худі з написом I'M UKRAINIAN. У таких патріотичних речах він записує щоденні звернення до співвітчизників, зустрічається з іноземними делегаціями, приїжджає на передові позиції на фронті. Після того, як у футболках чи худі з'являється лідер держави, вони одразу ж стають дуже модними і швидко йдуть з прилавків. Фокус дізнався, яким брендам віддає перевагу Зеленський.

Почнемо з того, що весь одяг президента — недорогий і практичний. На особливу увагу заслуговують футболки. Кілька разів він з'являвся на публіці у футболках брендів 5.11, Hallyard, Combat, M-Tac, також його бачили у футболках з емблемою Нацгвардії України та принтом UA30.

У гардеробі Зеленського є футболки з гербом України. Їх створила луцька дизайнерка Катерина Ковальчук.

[ + – ] Володимир Зеленський у футболці від бренду KateLab Фото: Офис президента

"Коли почалася війна, я вирішила відшивати футболки з патріотичною вишивкою. Я не хотіла вставляти на них усілякі довгі фрази, тим паче нецензурні. Я люблю мінімалізм в одязі: чим простіше, тим краще і стильніше виглядатиме. Спочатку виникла ідея зробити базові футболки з голубом миру та синьо-жовтим серцем. Така вишивка підходить більше для жінок. А для чоловіків ми вирішили шити футболки з гербом", – розповідає Катерина, засновниця бренду KateLab.

За її словами, вона спеціально передала президенту свої футболки.

"Дві футболки — чорну та кольори хакі — я поклала в окремий пакунок і попросила, щоб їх, за можливості, передали президенту. Я кілька разів переробляла листівку, адресовану Зеленському. Нарешті написала: "Мужньому президентові сміливої країни". Я вірила і не вірила, що моя посилка може дійти до нього. Але я дуже цього хотіла. Вже через кілька днів я побачила Володимира Олександровича у своїй футболці. Він одягнув її на сотий день війни. Пізніше в моїй футболці виступив й інший політик. Я тоді була безмежно рада, плакала. Шкода тільки, що мій одяг з'явився на Зеленському ціною цієї війни та великих втрат", — додала дизайнерка.

Неодноразово президент з'являвся у кадрі у футболці з написом I'M UKRAINIAN.

Фото: Скриншот

Наглядові журналісти зазначають увагу глави держави до деталей. Наприклад, 4 травня, коли у світі святкували неофіційне свято — День "Зоряних війн", він з'явився у патріотичній футболці із символікою фільму. На рукаві було зображено літальний апарат X-wing, на якому Люк Скайвокер знищив "Зірку Смерті". У той же час винищувач був стилізований під український і вписаний у тризуб.

Окрім футболок, Зеленський носить інші речі від вітчизняних брендів, що спеціалізуються на одязі мілітарі. У звільненому Херсоні він був у куртці української марки тактичного одягу М-ТАС. Після появи на публіці попит на цю куртку зріс у рази.

Фото: Офис президента

Також величезною популярністю користуються фліски цього бренду, а одна з тих, що носив президент, пішла з молотка.

Фото: Getty

На думку стилістів, так Зеленський демонструє своє єднання з народом і з воїнами, які захищають Україну. До того ж тактичний одяг зручний, практичний і дозволяє бути мобільнішим. Крім того, багато українців упевнені, що коли президент знову з'явиться у діловому костюмі, це буде найпромовистішим свідченням перемоги нашої держави над країною-агресором.

Нагадаємо, Фокус писав, як Олена Зеленська привітала чоловіка із днем народження.