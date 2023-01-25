Вместо костюмов – стиль милитари. Какие вещи носит Владимир Зеленский во время войны

Вещи с патриотической тематикой, которые надевает глава государства, моментально становятся популярными.

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25 января президент Владимир Зеленский отмечает свой 45-ый день рождения. Уже почти год глава государства не появляется на публике в деловых костюмах и галстуке, каким его привыкли видеть в первые годы после избрания, поскольку война изменила не только страну, сплотив нацию, но и отобразилась на гардеробе президента. После 24 февраля Зеленский сменил дорогие костюмы на одежду в стиле милитари: его повседневные образы включают спортивные штаны цвета хаки, флисовые куртки, футболки с трезубцем и худи с надписью I’M UKRAINIAN. В таких патриотических вещах он записывает ежедневные обращения к соотечественникам, встречается с иностранными делегациями, приезжает на передовые позиции на фронте. После того, как в футболках или худи появляется лидер государства, они сразу же становятся очень модными и быстро уходят с прилавков. Фокус разузнал, какие бренды предпочитает Зеленский.

Начнем с того, что вся одежда президента – недорогая и практичная. Особого внимания заслуживают футболки. Несколько раз он появлялся на публике в футболках брендов 5.11, Hallyard, Combat, M-Tac, также его видели в футболках с эмблемой Нацгвардии Украины и принтом и принтом UA30.

В гардеробе Зеленского имеются футболки с гербом Украины. Их создала луцкий дизайнер Катерина Ковальчук.

[ + – ] Владимир Зеленский в футболке от бренда KateLab Фото: Офис президента

"Когда началась война, я решила отшивать футболки с патриотической вышивкой. Я не хотела вставлять на них всякие длинные фразы, тем более нецензурные. Я люблю минимализм в одежде: чем проще, тем лучше и стильнее будет смотреться. Сначала возникла идея сделать базовые футболки с голубем мира и сине-желтым сердцем. Такая вышивка подходит больше для женщин. А для мужчин мы решили шить футболки с гербом", – рассказывает Катерина, основательница бренда KateLab.

По ее словам, она специально передала президенту свои футболки.

"Две футболки – черную и цвета хаки – я положила в отдельный сверток и попросила, чтобы их, по возможности, передали президенту. Я несколько раз переделывала открытку, адресованную Зеленскому. Наконец написала: "Мужественному президенту смелой страны". Я верила и не верила, что моя посылка может дойти до него. Но я очень этого желала. Уже через несколько дней я увидела Владимира Александровича в своей футболке. Он надел ее на сотый день войны. Позже в моей футболке выступил и другой политик. Я тогда была безгранично рада, плакала. Жаль только, что моя одежда появилась на Зеленском ценой этой войны и больших потерь", – добавила дизайнер.

Неоднократно президент появлялся в кадре в футболке с надписью I’M UKRAINIAN.

Фото: Скриншот

Наблюдательные журналисты отмечают внимание главы государства к деталям. Например, 4 мая, когда в мире праздновали неофициальный праздник – День "Звездных войн", он появился в патриотической футболке с символикой фильма. На рукаве был изображен летательный аппарат X-wing, на котором Люк Скайуокер уничтожил "Звезду Смерти". В то же время истребитель был стилизован под украинский и вписан в трезубец.

Кроме футболок, Зеленский носит и другие вещи от отечественных брендов, специализирующихся на одежде милитари. В освобожденном Херсоне он был в куртке украинской марки тактической одежды М-ТАС. После его появления на публике спрос на эту куртку вырос в разы.

Фото: Офис президента

Также огромной популярностью пользуются флиски этого бренда, а одна из тех, что носил президент, ушла с молотка.

Фото: Getty

По мнению стилистов, таким образом Зеленский демонстрирует свое единение с народом и с воинами, защищающими Украину. К тому же тактическая одежда удобна, практична и позволяет быть более мобильным. К тому же многие украинцы уверены, что когда президент снова появится в деловом костюме, это будет самым красноречивым свидетельством победы нашего государства над страной-агрессором.

Напомним, Фокус писал, как Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения.