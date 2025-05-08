Новий Папа Римський критикував Дональда Трампа і Джей Ді Венса

Тоді ще кардинал Роберт Френсіс Прево був незадоволений антиімігрантською позицією президента США і говорив, що Джей Ді Венс неправий, розмірковуючи про християнську віру.

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Про це пише The Daily Beast.

Новий Папа Римський з'явився перед публікою

Новий Папа Римський Лев XIV розкритикував Джей Ді Венса у Twitter (зараз Х) лише кілька тижнів тому. У своєму профілі X під ім'ям кардинала Роберта Прево він висловив свою незгоду з тим, як віцепрезидент США розуміє християнство. Венс в інтерв'ю на Fox News стверджував, що вчення, відоме як "ordo amoris", виправдовує репресії MAGA щодо мігрантів.

Кардинал Роберт Френсіс Прево Фото: З відкритих джерел

"Ви любите свою сім'ю, потім ви любите свого сусіда, потім ви любите своє співтовариство, потім ви любите своїх співгромадян у своїй власній країні, і тільки після цього ви можете зосередитися і розставити пріоритети на решті світу", — сказав Венс наприкінці січня.

Однак спочатку Папа Франциск рішуче виступив проти нього, давши новонаверненому католику урок теології в публічному листі, а потім і кардинал Прево заявив, що Венс не правий.

"Джей Ді Венс помиляється. Ісус не просить нас оцінювати нашу любов до інших", — написав Прево і опублікував посилання на статтю з National Catholic Reporter, у якій повідомляється про наслідки висловлювань Венса.

Пост кардинала Прево з критикою Венса

Цей твіт нового Папи Лева XIV, тільки перший з тих, які будуть ретельно вивчатися на предмет виявлення політичних поглядів першого американського Папи Римського, і жоден з них, схоже, не підтримує Трампа.

Новий Папа вже дав зрозуміти, що він виступає проти політики президента Дональда Трампа щодо імміграції. Сам Дональд Трамп встиг привітати нового Папу в пості в соцмережах і заявив, що чекає на зустріч із ним.

"Вітаємо кардинала Роберта Френсіса Прево, який щойно був обраний Папою. Це така честь — усвідомлювати, що він перший американський Папа. Яке хвилювання і яка велика честь для нашої країни. З нетерпінням чекаю зустрічі з Папою Левом XIV. Це буде дуже значущий момент!" — написав Трамп.

Дональд Трамп уже привітав нового Папу Римського Фото: скриншот

Нагадаємо, Фокус писав про Папу Римського Лева XIV, якого обрали лише на другий день конклаву. Він був замішаний у скандалах, а також став першим Папою-августинцем, оскільки є членом чернечого ордену, що живе за статутом святого Аврелія Августина.