Новый Папа Римский критиковал Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса

Тогда еще кардинал Роберт Фрэнсис Прево был недоволен антиимигрантской позицией президента США и говорил, что Джей Ди Вэнс неправ, рассуждая о христианской вере.

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Об этом пишет The Daily Beast.

Новый Папа Римский появился перед публикой

Новый Папа Римский Лев XIV раскритиковал Джей Ди Вэнса в Twitter (сейчас Х) всего несколько недель назад. В своем профиле X под именем кардинала Роберта Прево он выразил свое несогласие с тем, как вице-президент США понимает христианство. Вэнс в интервью на Fox News утверждал, что учение, известное как "ordo amoris", оправдывает репрессии MAGA в отношении мигрантов.

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево Фото: Из открытых источников

"Вы любите свою семью, затем вы любите своего соседа, затем вы любите свое сообщество, затем вы любите своих сограждан в своей собственной стране, и только после этого вы можете сосредоточиться и расставить приоритеты на остальном мире", — сказал Вэнс в конце января.

Однако сначала Папа Франциск решительно выступил против него, дав новообращенному католику урок теологии в публичном письме, а потом и кардинал Прево заявил, что Вэнс не прав.

"Джей Ди Вэнс ошибается. Иисус не просит нас оценивать нашу любовь к другим", — написал Прево и опубликовал ссылку на статью из National Catholic Reporter, в которой сообщается о последствиях высказываний Вэнса.

Пост кардинала Прево с критикой Вэнса

Этот твит нового Папы Льва XIV, только первый из тех, которые будут тщательно изучаться на предмет выявления политических взглядов первого американского Папы Римского, и ни один из них, похоже, не поддерживает Трампа.

Новый Папа уже дал понять, что он выступает против политики президента Дональда Трампа в отношении иммиграции. Сам Дональд Трамп успел поздравить нового Папу в посте в соцсетях и заявил, что ждет с ним встречи.

"Поздравляем кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был избран Папой. Это такая честь — осознавать, что он первый американский Папа. Какое волнение и какая великая честь для нашей страны. С нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент!" – написал Трамп.

Дональд Трамп уже поздравил нового Папу Римского Фото: скриншот

Напомним, Фокус писал о Папе Римском Льве XIV, которого выбрали всего на второй день конклава. Он был замешан в скандалах, а также стал первым Папой-августинцем, так как является членом монашеского ордена, живущего по уставу святого Аврелия Августина.