"Самое заветное желание": Зеленский отреагировал на предложение Папы Льва XIV относительно войны

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на слова новоизбранного Папы Римского Льва XIV, который выразил готовность стать посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ. По словам политика, Украина благодарна понтифику за мудрые слова.

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Об этом глава государства написал в своих соцсетях 14 мая.

"Благодарен Его Святейшеству Папе Льву XIV за мудрые слова о готовности Святого Престола взять на себя роль посредника в восстановлении мира во всем мире. Мир — это самое заветное желание миллионов наших людей", — отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина надеется на восстановление достойного мира и прилагает для этого все усилия.

"Ценим мудрое заявление Понтифика и подтверждаем нашу приверженность реальным мирным усилиям, включая полное прекращение огня и личную встречу на высшем уровне между Украиной и Россией", — подытожил глава государства.

Новый Папа Римский

8 мая новым Папой Римским после смерти Папы Франциска стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который избрал себе имя Лев XIV.

14 мая Папа Римский Лев XIV, принимая в Ватикане представителей 23 восточных христианских Церквей, предложил свое посредничество воюющим сторонам мира.

"Народ хочет мира, и, положив руку на сердце, я говорю лидерам народа: давайте встретимся, давайте поговорим, давайте вести переговоры! Война никогда не бывает неизбежной, оружие можно и нужно заставить замолчать, потому что оно не решает проблем, а усугубляет их", — заявил понтифик.

Напомним, Дональд Трамп готов приехать на встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле 15 мая только в случае, когда там лично будет присутствовать российский президент Владимир Путин.

Также Фокус писал о первом телефонном разговоре Владимира Зеленского с Папой Римским Львом XIV 12 мая. Понтифик узнал об украинском предложении 30-дневного перемирия. В частности, Папа вспомнил об украинских детях, которых похитили россияне.