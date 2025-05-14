"Найзаповітніше бажання": Зеленський відреагував на пропозицію Папи Лева XIV щодо війни

Український президент Володимир Зеленський відреагував на слова новообраного Папи Римського Лева XIV, який висловив готовність стати посередником у мирних переговорах між Україною та РФ. За словами політика, Україна вдячна понтифіку за мудрі слова.

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Про це глава держави написав у своїх соцмережах 14 травня.

"Вдячний Його Святості Папі Леву XIV за мудрі слова про готовність Святого Престолу взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі. Мир – це найзаповітніше бажання мільйонів наших людей", – зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна сподівається на відновлення гідного миру та докладає для цього всіх зусиль.

"Цінуємо мудру заяву Понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включаючи повне припинення вогню та особисту зустріч на найвищому рівні між Україною та Росією", — підсумував глава держави.

Новий Папа Римський

8 травня новим Папою Римським після смерті Папи Франциска став американський кардинал Роберт Френсіс Прево, який обрав собі ім'я Лев XIV.

14 травня Папа Римський Лев XIV, приймаючи у Ватикані представників 23 східних християнських Церков, запропонував своє посередництво сторонам світу, які воюють.

"Народ хоче миру, і, поклавши руку на серце, я кажу лідерам народу: давайте зустрінемося, давайте поговоримо, давайте вести переговори! Війна ніколи не буває неминучою, зброю можна і потрібно змусити замовкнути, бо вона не вирішує проблем, а посилює їх", – заявив понтифік.

Нагадаємо, Дональд Трамп готовий приїхати на зустріч делегацій РФ та України в Стамбулі 15 травня лише у випадку, коли там особисто буде присутній російський президент Володимир Путін.

Також Фокус писав про першу телефонну розмову Володимира Зеленського з Папою Римським Левом XIV 12 травня. Понтифік дізнався про українську пропозицію 30-денного перемир'я. Зокрема, Папа згадав про українських дітей, яких викрали росіяни.