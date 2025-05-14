"Найзаповітніше бажання": Зеленський відреагував на пропозицію Папи Лева XIV щодо війни
Український президент Володимир Зеленський відреагував на слова новообраного Папи Римського Лева XIV, який висловив готовність стати посередником у мирних переговорах між Україною та РФ. За словами політика, Україна вдячна понтифіку за мудрі слова.
Про це глава держави написав у своїх соцмережах 14 травня.
"Вдячний Його Святості Папі Леву XIV за мудрі слова про готовність Святого Престолу взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі. Мир – це найзаповітніше бажання мільйонів наших людей", – зазначив президент.
Зеленський додав, що Україна сподівається на відновлення гідного миру та докладає для цього всіх зусиль.
"Цінуємо мудру заяву Понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включаючи повне припинення вогню та особисту зустріч на найвищому рівні між Україною та Росією", — підсумував глава держави.
Новий Папа Римський
8 травня новим Папою Римським після смерті Папи Франциска став американський кардинал Роберт Френсіс Прево, який обрав собі ім'я Лев XIV.
14 травня Папа Римський Лев XIV, приймаючи у Ватикані представників 23 східних християнських Церков, запропонував своє посередництво сторонам світу, які воюють.
"Народ хоче миру, і, поклавши руку на серце, я кажу лідерам народу: давайте зустрінемося, давайте поговоримо, давайте вести переговори! Війна ніколи не буває неминучою, зброю можна і потрібно змусити замовкнути, бо вона не вирішує проблем, а посилює їх", – заявив понтифік.
Нагадаємо, Дональд Трамп готовий приїхати на зустріч делегацій РФ та України в Стамбулі 15 травня лише у випадку, коли там особисто буде присутній російський президент Володимир Путін.
Також Фокус писав про першу телефонну розмову Володимира Зеленського з Папою Римським Левом XIV 12 травня. Понтифік дізнався про українську пропозицію 30-денного перемир'я. Зокрема, Папа згадав про українських дітей, яких викрали росіяни.