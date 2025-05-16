Зеленський запросив Папу Льва XIV в Україну: у Ватикані відповіли, коли чекати на візит

Новий Папа Римський зустрівся з головою УГКЦ, який також запросив його до Києва. Понтифік використав одну з перших аудієнцій, щоб підтвердити заклик до миру.

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Про це 15 травня повідомили у Politico.

15 травня у Ватикані пройшла зустріч нового Папи Льва XIV (Роберта Прево) з головою Української греко-католицької церкви архієпископом Святославом (Шевчуком). Він запросив понтифіка в Україну та передав список полонених, яких утримує РФ. За часів попереднього Папи Франциска Ватикан допомагав з обміном полоненими та поверненням українських дітей.

Ватикан не публікував заяв щодо однієї з перших приватних аудієнцій. Однак у своєму першому недільному полудневому благословенні й під час аудієнції з паломниками з церков східного обряду Папа закликав до закінчення війни, висловивши солідарність з українцями.

"Я ношу у своєму серці страждання улюбленого українського народу. Нехай буде зроблено все можливе для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай усі полонені будуть звільнені, а діти повернуться до своїх родин", — заявив Лев XIV у неділю.

Запрошення в Україну прокоментував держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. Він назвав "передчасними" думки про можливу поїздку Папи у Київ. Ватикан має традицію дипломатичного нейтралітету. Лев XIV обіцяв докласти "всіх зусиль", щоб посади Росію й Україну за стіл переговорів.

"Святий Престол завжди готовий допомогти звести ворогів разом, віч-на-віч, поговорити один з одним, щоб народи в усьому світі могли знову знайти надію і відновити гідність, на яку вони заслуговують, гідність миру", — підкреслив він.

Офіційна інтронізація нового Папи відбудеться у неділю. Очікується, що серед присутніх будуть президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Нагадаємо, 14 травня Папа Римський Лев XIV запропонував своє посередництво сторонам, між якими точаться війни. Він запевнив, що зброя не розв’язує проблем, а лише посилює їх.

Того ж дня на заяву Льва XIV відреагував президент України Володимир Зеленський. Він підтвердив відданість "реальним мирним зусиллям", включно з повним припиненням вогню й особистою зустріччю Києва з Москвою на найвищому рівні.