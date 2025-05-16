Папа Римський пропонує Ватикан для переговорів між Росією та Україною

Державний секретар, кардинал П'єтро Паролін, на тлі переговорів у Стамбулі, заявив, що новообраний Папа Римський Лев XIV готовий надати Святий Престол для прямої зустрічі двох сторін.

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Про це пише La Stampa.

Коли делегації тільки з'їжджалися до Туреччини, кардинал Паролін у Папському Григоріанському університеті, на заході, присвяченому Україні, заявив, що у Ватикані сподіваються, що переговори стануть "серйозною відправною точкою для припинення війни".

Тепер, коли виявилося, що президент Росії Володимир Путін до Туреччини не поїхав, як і Дональд Трамп, а на переговори Кремль відправив делегацію, яку президент України назвав "бутафорською", Ватикан висунув нову пропозицію.

Кардинал П'єтро Паролін вранці 16 травня заявив, що Папа Римський має намір "можливо, надати Ватикан, Святий Престол, для прямої зустрічі двох сторін".

Кардинал Паролін нагадав, що Папа Лев XIV виступив із полум'яними закликами на користь регіонів, які постраждали від війни.

"Він продовжить, як він робив багато разів від початку свого понтифікату, закликати до припинення війни. Ми, як і раніше, готові також пропонувати простір. Розмови про посередництво можуть бути зайвими, але, принаймні, ми готові запропонувати добрі послуги для сприяння зустрічам", — зазначив кардинал.

Нагадаємо, 15 травня відбулася зустріч нового Папи Лева XIV (Роберта Прево) з главою Української греко-католицької церкви архієпископом Святославом (Шевчуком). Він запросив понтифіка в Україну і передав список полонених, яких утримує РФ. На інтронізації нового Папи Римського, яка відбудеться 18 травня, очікується присутність Володимира Зеленського.