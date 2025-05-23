"Ватикан не є нейтральним": Росія проти мирних переговорів за участю Святого Престолу – Bloomberg

Лідери США та Європи покладають надії на Ватикан як можливого посередника у мирних переговорах між Росією та Україною після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Папа Лев XIV виявив інтерес до цієї ініціативи. Водночас Кремль виявляє стриманість, і російські чиновники не планують візитів до Ватикану.

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Про це пише Bloomberg.

За інформацією джерел, Москва зосереджена на технічних переговорах, які вже розпочалися у Стамбулі, і саме там очікують продовження діалогу. Представник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що домовленостей про перемовини у Ватикані наразі немає. Проте європейські лідери продовжують обговорювати потенційну роль Святого Престолу як нейтрального посередника, і можливість переговорів уже наступного тижня залежатиме від готовності Росії долучитися.

США також підтримують зв’язок з Україною, намагаючись сприяти організації переговорів, і водночас подають сигнали Москві, що прагнуть уникнути участі жорстко налаштованих фігур, зокрема Володимира Мединського, який очолював російську делегацію в Стамбулі.

Політичний консультант Сергій Марков, близький до Кремля, заявив, що Путін не відвідає Італію — країну НАТО — через міркування безпеки, а також тому, що Росія не вважає Ватикан об’єктивною стороною.

Ситуацію ускладнює і напруження у відносинах між Римсько-католицькою та Російською православною церквами. Патріарх Кирил, відомий прихильник Путіна та війни, відкрито виступає проти ролі Ватикану. Хоча зустріч між Папою Франциском і Кирилом у 2016 році стала історичною — першою з часів Великого розколу 1054 року — нині РПЦ критикує Ватикан і звинувачує його в пасивності щодо переслідування проросійських церков в Україні.

Крім того, Італія, як учасниця Міжнародного кримінального суду, юридично зобов’язана заарештувати Путіна у разі його приїзду, оскільки той перебуває під ордером на арешт за ймовірні воєнні злочини.

Як пише видання, попри потенційну роль Ватикану, до проведення повноцінних переговорів на найвищому рівні за участю Трампа, Путіна та Зеленського ще далеко, і наразі перспектива мирної угоди залишається туманною.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV готовий до проведення у Ватикані наступного раунду перемовин між Україною та Росією, щоб спробувати завершити війну між цими державами.

Фокус також писав, що новообраний Папа Римський Лев XIV готовий надати Святий Престол для прямої зустрічі України та РФ.