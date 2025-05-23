"Ватикан не является нейтральным": Россия против мирных переговоров с участием Святого Престола — Bloomberg

Лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан как возможного посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной после того, как президент Дональд Трамп заявил, что Папа Лев XIV проявил интерес к этой инициативе. В то же время Кремль проявляет сдержанность, и российские чиновники не планируют визитов в Ватикан.

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Об этом пишет Bloomberg.

По информации источников, Москва сосредоточена на технических переговорах, которые уже начались в Стамбуле, и именно там ожидают продолжения диалога. Представитель президента России Дмитрий Песков сообщил, что договоренностей о переговорах в Ватикане пока нет. Однако европейские лидеры продолжают обсуждать потенциальную роль Святого Престола как нейтрального посредника, и возможность переговоров уже на следующей неделе будет зависеть от готовности России присоединиться.

США также поддерживают связь с Украиной, пытаясь способствовать организации переговоров, и одновременно подают сигналы Москве, что стремятся избежать участия жестко настроенных фигур, в частности Владимира Мединского, который возглавлял российскую делегацию в Стамбуле.

Политический консультант Сергей Марков, близкий к Кремлю, заявил, что Путин не посетит Италию — страну НАТО — из соображений безопасности, а также потому, что Россия не считает Ватикан объективной стороной.

Ситуацию осложняет и напряжение в отношениях между Римско-католической и Русской православной церквями. Патриарх Кирилл, известный сторонник Путина и войны, открыто выступает против роли Ватикана. Хотя встреча между Папой Франциском и Кириллом в 2016 году стала исторической — первой со времен Великого раскола 1054 года — сейчас РПЦ критикует Ватикан и обвиняет его в пассивности в отношении преследования пророссийских церквей в Украине.

Кроме того, Италия, как участница Международного уголовного суда, юридически обязана арестовать Путина в случае его приезда, поскольку тот находится под ордером на арест за вероятные военные преступления.

Как пишет издание, несмотря на потенциальную роль Ватикана, до проведения полноценных переговоров на высшем уровне с участием Трампа, Путина и Зеленского еще далеко, и пока перспектива мирного соглашения остается туманной.

Напомним, Папа Римский Лев XIV готов к проведению в Ватикане следующего раунда переговоров между Украиной и Россией, чтобы попытаться завершить войну между этими государствами.

Фокус также писал, что новоизбранный Папа Римский Лев XIV готов предоставить Святой Престол для прямой встречи Украины и РФ.