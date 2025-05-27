"В Стамбуле очень хорошо": глава МИД РФ хочет новый раунд переговоров с Украиной в Турции

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров снова обратился бы в Турцию. По его словам, "в Стамбуле очень хорошо".

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Об этом сообщил российский "Интерфакс".

"Что касается переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям, — в Стамбуле очень хорошо", — сказал он на совместной пресс-конференции в Москве с турецким коллегой, отвечая на вопрос о возможном месте проведения второго раунда переговоров.

Со своей стороны, глава МИД Турции Хакан Фидан отметил: "Мы всегда готовы предоставить площадку, всегда говорили об этом. Считаем это своим долгом для обеспечения мира на планете".

Отметим, что ранее глава МИД РФ выразил скептическое отношение к возможности проведения российско-украинских переговоров возле Ватикана.

"Там фантазируют многие люди, когда, где она (встреча представителей России и Украины, — ред.) состоится. Нет у нас никаких сейчас идей, но скажу честно, (...) чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров. Это немного неэлегантно, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы по устранению первопричин (конфликта — ред.)", — сказал Лавров.

Напомним, лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан как возможного посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной после того, как президент Дональд Трамп заявил, что Папа Лев XIV проявил интерес к этой инициативе. В то же время Кремль проявляет сдержанность, и российские чиновники не планируют визитов в Ватикан.

Фокус также писал, что Папа Римский Лев XIV готов к проведению в Ватикане следующего раунда переговоров между Украиной и Россией, чтобы попытаться завершить войну между этими государствами.