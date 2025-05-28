Во время нового раунда переговоров Москва, в частности, будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов в Украине. А требования РФ о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования конфликта.

Related video

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Переговоры лучше, чем война, но для успешного завершения конфликта необходимо устранить его первопричины", — сказал Лавров.

В частности, по его словам, линия на затягивание Украины в НАТО стала "спусковым крючком" конфликта, а РФ с тревогой наблюдает наращивание контингентов НАТО вдоль всей линии соприкосновения с ней.

"Исторический опыт показывает — если к тебе приходит НАТО, жди беды", — добавил глава МИД РФ.

Он также отметил, что односторонний подход Запада к территориальной целостности для РФ неприемлем.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров снова обратился бы в Турцию. По его словам, "в Стамбуле очень хорошо".

Фокус также ранее писал, что Россия хочет "освободить" всю Украину ради защиты русскоязычных. Украинцы не будут жить "по законам хунты Зеленского", отметили в МИД РФ.

Лавров также рассказывал о "фальсификации" истории Украины и в качестве примера привел ряд мифов, включая "украинские корни" Будды. Он сказал, что псевдонаучные исторические теории особенно активизировались в Украине после распада Советского Союза. Враги России, по его словам, предприняли попытки "поссорить русские народы" и помешать сотрудничеству на постсоветском пространстве.