Меморандум Путина о мирном договоре: источники Reuters раскрыли, чего будет требовать РФ

Среди условий завершения войны, которые президент РФ Владимир Путин хочет включить в меморандум о мирном договоре, есть прекращение расширения Североатлантического альянса (НАТО) на восток, отмена антироссийских санкций и защита русскоязычных граждан Украины.

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Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на три анонимных российских источника, близких к переговорам РФ и Украины.

Журналисты отметили, что украинское и западные правительства обвиняют Москву в затягивании с передачей ее версии меморандума, тогда как российские войска продолжают наступление на востоке.

"Путин готов к миру, но не любой ценой", — сказал один из высокопоставленных российских источников.

По словам инсайдеров, Путин стремится получить от западных стран "письменное" обязательство не расширять Альянс на восток, то есть не принимать в него Украину, Грузию, Молдову и другие бывшие советские республики. РФ также хочет прописать в меморандуме нейтральный статус Киева, снятие некоторых западных санкций, поднять вопрос замороженных российских активов и защиты русскоязычных граждан в Украине.

Один из источников отметил, что когда российский президент поймет, что не может подписать мирное соглашение на собственных выгодных для него условиях, он попытается на поле боя продемонстрировать украинцам и их западным партнерам, что "мир завтра будет еще больнее". В то же время инсайдер сообщил, что "если бы Путин увидел тактическую возможность на поле боя, он бы продвинулся дальше в Украину", и что российские власти считают, что могут вести войну годами, несмотря на санкции и экономические трудности.

По словам другого источника, российский диктатор сейчас менее склонен к компромиссам по оккупированным территориям и претендует на четыре области на востоке Украины.

"Путин ужесточил свою позицию", — сказал источник.

Кремль и Офис президента Украины не ответили на запросы журналистов о комментарии.

Журналисты отмечают, что ранее представители НАТО заявляли, что не изменят свою политику "открытых дверей" по требованию России. Представитель Альянса на момент публикации материала не ответил на запрос Reuters.

Меморандум Путина: детали

Президент РФ Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 мая объявил о готовности Кремля работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре, который будет заключен в будущем. Он также заявил, что Украина и Россия должны будут пойти на компромиссы, которые устроят обе стороны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 28 мая обвинил Украину в ударах по гражданским объектам и заявил, что в РФ работают над меморандумом, но пока он пишется, прекращения огня не будет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 мая заявлял, что второй раунд мирных переговоров в Стамбуле между РФ и Украиной может состояться 2 июня.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 28 мая сказал, что передал меморандум от Киева о прекращении огня главе российской делегации переговорщиков Владимиру Мединскому. Он отметил, что украинская сторона ожидает ответных предложений от РФ перед следующей встречей делегаций.