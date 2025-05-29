Меморандум Путіна про мирний договір: джерела Reuters розкрили, чого вимагатиме РФ

Серед умов завершення війни, які президент РФ Володимир Путін хоче включити в меморандум про мирний договір, є припинення розширення Північноатлантичного альянсу (НАТО) на схід, скасування антиросійських санкцій і захист російськомовних громадян України.

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Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на три анонімні російські джерела, близькі до переговорів РФ і України.

Журналісти зазначили, що український і західні уряди звинувачують Москву у зволіканні з передаванням її версії меморандуму, тоді як російські війська продовжують наступ на сході.

"Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну", — сказало одне з високопоставлених російських джерел.

За словами інсайдерів, Путін прагне отримати від західних країн "письмове" зобов'язання не розширювати Альянс на схід, тобто не приймати до нього Україну, Грузію, Молдову та інші колишні радянські республіки. РФ також хоче прописати в меморандумі нейтральний статус Києва, зняття деяких західних санкцій, порушити питання заморожених російських активів і захисту російськомовних громадян в Україні.

Одне з джерел зазначило, що коли російський президент зрозуміє, що не може підписати мирну угоду на власних вигідних для нього умовах, він спробує на полі бою продемонструвати українцям і їхнім західним партнерам, що "мир завтра буде ще болючішим". Водночас інсайдер повідомив, що "якби Путін побачив тактичну можливість на полі бою, він би просунувся далі в Україну", і що російська влада вважає, що може вести війну роками попри санкції та економічні труднощі.

За словами іншого джерела, російський диктатор зараз менш схильний до компромісів щодо окупованих територій і претендує на чотири області на сході України.

"Путін посилив свою позицію", — сказало джерело.

Кремль і Офіс президента України не відповіли на запити журналістів про коментар.

Журналісти зазначають, що раніше представники НАТО заявляли, що не змінять свою політику "відкритих дверей" на вимогу Росії. Речник Альянсу на момент публікації матеріалу не відповів на запит Reuters.

Меморандум Путіна: деталі

Президент РФ Володимир Путін після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 19 травня оголосив про готовність Кремля працювати з Києвом над меморандумом про мирний договір, який буде укладено в майбутньому. Він також заявив, що Україна та Росія повинні будуть піти на компроміси, що влаштують обидві сторони.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 28 травня звинуватив Україну в ударах по цивільних об'єктах і заявив, що у РФ працюють над меморандумом, але поки він пишеться, припинення вогню не буде.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 28 травня заявляв, що другий раунд мирних переговорів у Стамбулі між РФ і Україною може відбутися 2 червня.

Міністр оборони України Рустем Умєров 28 травня сказав, що передав меморандум від Києва щодо припинення вогню очільнику російської делегації перемовників Володимиру Мединському. Він зазначив, що українська сторона очікує у відповідь пропозицій від РФ перед наступною зустріччю делегацій.