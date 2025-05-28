"Б'ють по будинках": Кремль звинуватив Україну та пояснив затримку з меморандумом (відео)

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков звинуватив Україну в ударах по цивільних об'єктах. З його слів, російська армія стріляє виключно по військових цілях. Представник Кремля пов'язав атаки українських безпілотників з переговорами про завершення війни.

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Коментар Пєскова росЗМІ "Известия" опублікувало у Telegram-каналі.

Пєсков пояснив, що триває робота над меморандумом, який Російська Федерація передасть Україні. А поки Москва пише текст, то "військова операція продовжується". З його слів, ні про яке перемир'я та припинення вогню не ідеться. При цьому він пояснив, що російська армія начебто "б'є по боєприпасах, по місцях, де збираються знаряддя вбивства", а українці такого начебто не роблять і "б'ють по наших живих будинках, по соціальних об'єктах". На думку Пєскова, його слова — це "незаперечний факт".

"Цим зараз займається наша переговорна команда, а військова операція продовжується", — заявив речник Путіна.

Крім того, росЗМІ також почули, як відбувається переговорний процес. Як сказав Пєсков, спершу реалізували домовленості з США по обміну "1000 на 1000", далі — напишуть меморандум, потім — обмін документами між РФ та Україною. І лише тоді "готуватимемося до наступного раунду", сказав він. Представник Кремля, серед іншого, заявив, що пропозиція провести наступний раунд переговорів у Женеві — це "нав'язування західних майданчиків".

РосЗМІ ТАСС опублікувало також інші коментарі Пєскова, які пролунали під час брифінгу. Посадовець заявив, що місце переговорів має бути "зручним для обох сторін", текст меморандуму буде ось-ось готовим, але його не публікуватимуть медіа. Крім того, він пригрозив президенту України Володимиру Зеленському через далекобійні удари по РФ, згадавши про "усунення першопричини конфлікту".

Удари РФ по Україні - заяви Пєскова під час брифінгу 28 травня Фото: Скриншот

Удари РФ по Україні — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удари РФ по Україні, які відбулись з 24 по 26 травня. Наприклад, в ніч на 24 травня росіяни запустили по українцях 250 дронів та 14 балістичних ракет "Іскандер", повідомили Повітряні сили. Ракети вдарили по Києву, крім того, російські засоби ураження зруйнували цілі вулиці у населених пунктах Київської області. Під час атаки 25 травня у Житомирській області загинуло троє дітей з однієї родини: росіяни запустили 298 дронів та 68 ракет ("Іскандерів", "Калібрів", Х-101 тощо).

Раніше Кремль відкинув пропозицію Ватикану провести новий раунд переговорів у Римі. Глава МЗС РФ заявив, що недоречно зустрічатись православним у католицькому місті. Після того у США запропонували Женеву — місто у нейтральній Швейцарії.

Нагадуємо, 27 травня представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про нову тактику ЗС РФ під час ударів по Україні.