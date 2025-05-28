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"Б'ють по будинках": Кремль звинуватив Україну та пояснив затримку з меморандумом (відео)

Україна страждає від ударів РФ по мирних будинках, але у Кремлі заявили, що стріляють лише по військових цілях
Фото: Київська обласна військова адміністрація | Кремль зробив фейкову заяву про удари РФ по Україні (ілюстративне фото)

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков звинуватив Україну в ударах по цивільних об'єктах. З його слів, російська армія стріляє виключно по військових цілях. Представник Кремля пов'язав атаки українських безпілотників з переговорами про завершення війни.

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Коментар Пєскова росЗМІ "Известия" опублікувало у Telegram-каналі.

Пєсков пояснив, що триває робота над меморандумом, який Російська Федерація передасть Україні. А поки Москва пише текст, то "військова операція продовжується". З його слів, ні про яке перемир'я та припинення вогню не ідеться. При цьому він пояснив, що російська армія начебто "б'є по боєприпасах, по місцях, де збираються знаряддя вбивства", а українці такого начебто не роблять і "б'ють по наших живих будинках, по соціальних об'єктах". На думку Пєскова, його слова — це "незаперечний факт".

"Цим зараз займається наша переговорна команда, а військова операція продовжується", — заявив речник Путіна.

Крім того, росЗМІ також почули, як відбувається переговорний процес. Як сказав Пєсков, спершу реалізували домовленості з США по обміну "1000 на 1000", далі — напишуть меморандум, потім — обмін документами між РФ та Україною. І лише тоді "готуватимемося до наступного раунду", сказав він. Представник Кремля, серед іншого, заявив, що пропозиція провести наступний раунд переговорів у Женеві — це "нав'язування західних майданчиків".

РосЗМІ ТАСС опублікувало також інші коментарі Пєскова, які пролунали під час брифінгу. Посадовець заявив, що місце переговорів має бути "зручним для обох сторін", текст меморандуму буде ось-ось готовим, але його не публікуватимуть медіа. Крім того, він пригрозив президенту України Володимиру Зеленському через далекобійні удари по РФ, згадавши про "усунення першопричини конфлікту".

Пєсков маніпулював, говорячи про меморандум та про удари РФ по Україні Fullscreen
Удари РФ по Україні - заяви Пєскова під час брифінгу 28 травня
Фото: Скриншот

Удари РФ по Україні — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удари РФ по Україні, які відбулись з 24 по 26 травня. Наприклад, в ніч на 24 травня росіяни запустили по українцях 250 дронів та 14 балістичних ракет "Іскандер", повідомили Повітряні сили. Ракети вдарили по Києву, крім того, російські засоби ураження зруйнували цілі вулиці у населених пунктах Київської області. Під час атаки 25 травня у Житомирській області загинуло троє дітей з однієї родини: росіяни запустили 298 дронів та 68 ракет ("Іскандерів", "Калібрів", Х-101 тощо).

Раніше Кремль відкинув пропозицію Ватикану провести новий раунд переговорів у Римі. Глава МЗС РФ заявив, що недоречно зустрічатись православним у католицькому місті. Після того у США запропонували Женеву — місто у нейтральній Швейцарії.

Нагадуємо, 27 травня представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про нову тактику ЗС РФ під час ударів по Україні.