"Бьют по домам": Кремль обвинил Украину и объяснил задержку с меморандумом (видео)

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков обвинил Украину в ударах по гражданским объектам. По его словам, российская армия стреляет исключительно по военным целям. Представитель Кремля связал атаки украинских беспилотников с переговорами о завершении войны.

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Комментарий Пескова росСМИ "Известия" опубликовало в Telegram-канале.

Песков пояснил, что продолжается работа над меморандумом, который Российская Федерация передаст Украине. А пока Москва пишет текст, то "военная операция продолжается". По его словам, ни о каком перемирии и прекращении огня речь не идет. При этом он пояснил, что российская армия якобы "бьет по боеприпасам, по местам, где собираются орудия убийства", а украинцы такого вроде бы не делают и "бьют по нашим живым домам, по социальным объектам". По мнению Пескова, его слова — это "неоспоримый факт".

"Этим сейчас занимается наша переговорная команда, а военная операция продолжается", — заявил спикер Путина.

Кроме того, росСМИ также услышали, как происходит переговорный процесс. Как сказал Песков, сначала реализовали договоренности с США по обмену "1000 на 1000", далее — напишут меморандум, затем — обмен документами между РФ и Украиной. И только тогда "будем готовиться к следующему раунду", сказал он. Представитель Кремля, среди прочего, заявил, что предложение провести следующий раунд переговоров в Женеве — это "навязывание западных площадок".

РосСМИ ТАСС опубликовало также другие комментарии Пескова, которые прозвучали во время брифинга. Чиновник заявил, что место переговоров должно быть "удобным для обеих сторон", текст меморандума будет вот-вот готов, но его не будут публиковать медиа. Кроме того, он пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за дальнобойных ударов по РФ, упомянув об "устранении первопричины конфликта".

Удары РФ по Украине — заявления Пескова во время брифинга 28 мая Фото: Скриншот

Удары РФ по Украине — детали

Отметим, Фокус писал об ударах РФ по Украине, которые состоялись с 24 по 26 мая. Например, в ночь на 24 мая россияне запустили по украинцам 250 дронов и 14 баллистических ракет "Искандер", сообщили Воздушные силы. Ракеты ударили по Киеву, кроме того, российские средства поражения разрушили целые улицы в населенных пунктах Киевской области. Во время атаки 25 мая в Житомирской области погибли трое детей из одной семьи: россияне запустили 298 дронов и 68 ракет ("Искандеров", "Калибров", Х-101 и т.д.).

Ранее Кремль отверг предложение Ватикана провести новый раунд переговоров в Риме. Глава МИД РФ заявил, что неуместно встречаться православным в католическом городе. После того в США предложили Женеву — город в нейтральной Швейцарии.

Напоминаем, 27 мая представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о новой тактике ВС РФ во время ударов по Украине.