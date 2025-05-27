60% настоящих, 40% — фейк: Игнат описал особенности новой тактики массированных ударов РФ

Вооруженные силы Российской Федерации используют обновленную тактику для обстрелов Украины, в которой объединили различные виды дронов и целенаправленные атаки на конкретные объекты. Еще одна особенность атак — высота, на которой летят беспилотники, заявил представитель Воздушных сил Украины.

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Об особой тактике обстрелов Украины начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал "РБК-Украина".

Медиа сначала описало три удара РФ, которые состоялись в ночь с 23 на 24 мая, с 24 на 25 мая и с 25 на 26 мая. В течение этого времени россияне использовали суммарно почти тысячу средств поражения — 995. Из них 903 — дроны, 92 — ракеты различных типов. Во время атак они "экспериментировали" с набором средств поражения, а также по-новому запускали дроны, говорится в статье. Игнат в разговоре с журналистами выделил три тенденции в обстрелах Украины.

Дроны летят к цели на высоте около 2 км, а затем стремительно падают вниз. В таком случае БПЛА хорошо видят радары, но до них не достает оружие мобильных огневых групп, которые используют крупнокалиберные пулеметы и ружья. Во время атаки ВС РФ концентрируют внимание на одном населенном пункте, а не распыляются на несколько. Например, такую тактику россияне использовали во время удара по Староконстантинову в ночь на 26 мая. Россияне запускают стаи дронов, которые состоят из БПЛА двух типов — ударных "Шахедов" и имитаторов "Пародий". Пропорция реальных дронов-камикадзе и фейков — 60% к 40%. Как пояснил Игнат, таким образом ВС РФ пытаются перегрузить украинские средства ПВО.

Обстрел Украины — детали ударов 24-26 мая

Фокус писал об ударах РФ с применением ракет и дронов, которые состоялись с 24 по 26 мая.

В ночь на 24 мая Воздушные силы сообщили удар РФ, в котором использовали 250 дронов ("Шахедов" и имитаторов) и 14 ракет "Искандер", которые угрожали украинцам. От атаки россиян пострадали области на севере, в центре, на востоке и юге. Ракеты ударили по столице: средства ПВО сбили шесть "Искандеров". На фото с места событий видим столбы огня, которые поднялись в точках российских ударов по городу.

В ночь на 25 мая РФ обстреляла Украину 298 беспилотниками и 68 ракетами различных типов: девять "Искандеров", 55 ракет Х-101 и "Калибров", одну Х-22 и четыре Х-59/69. Согласно сообщениям в местных пабликах и заявлениям военных администраций, взрывалось в Одесской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Кировоградской областях. На этот обстрел отреагировал спецпредставитель Белого дома Кит Келлог: чиновник написал, что россияне совершают преступление, обстреливая гражданских.

В ночь на 26 мая россияне запустили рекордное количество дронов — 355, также были девять ракет Х-101, доложило Воздушное командование. Пуски ракет состоялись около 2 часов. Средства поражения петляли по Украине и направлялась через Винницкую область в сторону села Староконстантинов Хмельницкой области.

Напоминаем, 27 мая харьковский депутат рассказал о тактике ударов РФ по Харькову. Тем временем аналитики ISW объяснили, о чем говорят массированные обстрелы Украины в контексте планов РФ.