Капитуляция Украины и конфликт с НАТО: какие планы Путина и о чем говорят рекордные обстрелы, — ISW

В мае 2025 года Российская Федерация провела два самых масштабных удара по Украине на фоне переговоров о завершении войны. Кроме того, россияне имеют запас из полтысячи "Искандеров" и наращивают производство "Шахедов" в пять раз. Рекордные атаки и рост военно-промышленного комплекса говорят о том, что Москва ожидает капитуляции Украины, а не соглашения о мире.

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О переговорах РФ и решениях президента РФ Владимира Путина написали аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики озвучили свои выводы в отчете, опубликованном вечером 26 мая. В отчете собрана информация с деталями рекордных ракетно-дронных атак РФ по Украине, о модернизации и о росте производства "Шахедов", о запасах баллистических ракет "Искандер" на складах ВС РФ. Кроме того, учли данные Службы внешней разведки Украины о том, что РФ планирует наступать, а не договариваться о реальном мире. На этом основании аналитики сделали вывод, что Путин принял решение воевать до тех пор, пока украинцы не капитулируют. Кроме того, в планах Кремля пойти на конфликт с НАТО, говорится в отчете.

"ISW продолжает оценивать, что Россия остается преданной требованиям, которые являются ничем иным, как полной капитуляцией Украины, и что Россия будет продолжать достигать этой цели до тех пор, пока Путин верит, что Россия может военно победить Украину", — написали аналитики.

В отчете разместили инфографику с данными о российских воздушных ударах по Украине. На инфографике видим, что 25-26 мая состоялись два самых массовых удара, перед которыми три ночи подряд также происходили налеты дронов, но менее мощные. Отдельно аналитики обозначили день переговоров с РФ в Стамбуле: тогда Украина также страдала от обстрелов.

"Российские удары по Украине продолжают непропорционально сильно влиять на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", — написали аналитики.

Переговоры с РФ — инфографика с данными о рекордных атаках 25-26 мая Фото: ISW

ISW также сообщило о 500 баллистических ракет, которые РФ собрала на складах, о ежедневном производстве 100 дронов и росте до 500, о модернизации БПЛА, которые поднялись на высоту 4 900 м. Кроме того, привели данные СВР: согласно данным разведки, россияне хотят взять под полный контроль четыре украинские области, а затем, после паузы, вернуть власть над всеми государствами, которые когда-то были республиками СССР. В планах РФ — конфликт с НАТО, указано в отчете.

"ISW продолжает оценивать, что Россия остается преданной требованиям, которые являются ничем иным, как полной капитуляцией Украины, и что Россия будет продолжать достигать этой цели до тех пор, пока Путин верит, что Россия может военно победить Украину", — написали аналитики.

Переговоры с РФ — детали

Отметим, 15 мая состоялись переговоры с РФ в Стамбуле, в которых принимал участие советник Путина и историк Владимир Мединский. Во время разговора с украинской делегацией чиновник угрожал, что россияне отберут не только четыре, а шесть или восемь областей. Кроме того, он предполагал, что переговорщики от Украины вскоре потеряют родственников из-за войны. Как пояснил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, РФ хотели вызвать у украинцев эмоциональную реакцию и поэтому шантажировала и давила.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно переговоров РФ и о выделении новых средств на украинскую баллистическую программу.

Напоминаем, 27 мая издание The Wall Street Journal рассказало о готовности президента США Дональда Трампа наложить санкции на Москву из-за несогласия вести переговоры.