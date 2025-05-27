Капітуляція України та конфлікт з НАТО: які плани Путіна та про що говорять рекордні обстріли, — ISW

У травні 2025 року Російська Федерація провела два наймасштабніших удари по Україні на тлі переговорів про завершення війни. Крім того, росіяни мають запас з пів тисячі "Іскандерів" та нарощують виробництво "Шахедів" у п'ять разів. Рекордні атаки та зростання військово-промислового комплексу говорять про те, що Москва очікує капітуляції України, а не угоди про мир.

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Про переговори РФ та рішення президента РФ Володимира Путіна написали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики озвучили свої висновки у звіті, опублікованому увечері 26 травня. У звіті зібрана інформація з деталями рекордних ракетно-дронових атак РФ по Україні, про модернізацію та про зростання виробництва "Шахедів", про запаси балістичних ракет "Іскандер" на складах ЗС РФ. Крім того, врахували дані Служби зовнішньої розвідки України про те, що РФ планує наступати, а не домовлятись про реальний мир. На цій підставі аналітики зробили висновок, що Путін прийняв рішення воювати доти, поки українці не капітулюють. Крім того, у планах Кремля піти на конфлікт з НАТО, ідеться у звіті.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія залишається відданою вимогам, які є нічим іншим, як повною капітуляцією України, і що Росія продовжуватиме досягати цієї мети доти, доки Путін вірить, що Росія може військово перемогти Україну", — написали аналітики.

У звіті розмістили інфографіку з даними про російські повітряні удари по Україні. На інфографіці бачимо, що 25-26 травня відбулись дві наймасовіші удари, перед якими три ночі поспіль також відбувалися нальоти дронів, але менш потужні. Окремо аналітики позначили день переговорів з РФ у Стамбулі: тоді Україна також страждала від обстрілу.

"Російські удари по Україні продовжують непропорційно сильно впливати на цивільне населення та цивільну інфраструктуру", — написали аналітики.

Переговори з РФ - інфографіка з даними про рекордні атаки 25-26 травня Фото: ISW

ISW також повідомило про 500 балістичних ракет, які РФ зібрала на складах, про щоденне виробництво 100 дронів та зростання до 500, про модернізацію БПЛА, які піднялись на висоту 4 900 м. Крім того, навели дані СЗР щодо можливостей росіян. Згідно з даними розвідки, росіяни хочуть взяти під повний контроль чотири українські області, а потім, після паузи, повернути владу над усіма державами, які коли були республіками СРСР. У планах РФ — конфлікт з НАТО, вказано у звіті.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія залишається відданою вимогам, які є нічим іншим, як повною капітуляцією України, і що Росія продовжуватиме досягати цієї мети доти, доки Путін вірить, що Росія може військово перемогти Україну", — написали аналітики.

Переговори з РФ — деталі

Зазначимо, 15 травня відбулись переговори з РФ у Стамбулі, у яких брав участь радник Путіна та історик Володимир Мединський. Під час розмови з українською делегацією посадовець погрожував, що росіяни відберуть не лише чотири, а шість чи вісім областей. Крім того, він припускав, що перемовники від України незабаром втратять родичів через війну. Як пояснив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, РФ хотіли викликати в українці емоційну реакцію і тому шантажувала та тиснула.

Тим часом президент України Володимир Зеленський висловився щодо переговорів РФ та про виділення нових коштів на українську балістичну програму.

Нагадуємо, 27 травня видання The Wall Street Journal розповіло про готовність президента США Дональда Трампа накласти санкції на Москву через незгоду вести переговори.