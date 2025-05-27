Трамп "втомився" і може вийти з переговорів: що розглядає лідер США, аби змусити Путіна до поступок, — WSJ

"Останній ривок" на цьому тижні, спрямований на спробу переконати очільника Кремля Володимира Путіна піти на поступки, серед яких і 30-денне припинення вогню, може вирішити долю участі США у мирних переговорах. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість ввести санкції проти Росії вже цього тижня, але все може різко змінитися.

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Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

За даними медіа, президент Трамп все більше розчаровується тим, що Путін продовжує завдавати ударів по Україні. Також американського лідера не влаштовують темпи мирних переговорів між Росією та Україною, що підштовхує політика піти на анонсований напередодні крок посилення тиску на Кремль шляхом впровадження "безумовних" санкцій.

Американський посадовець, обізнаний у цьому питанні, розповів виданню, що нові санкції, ймовірно, не будуть містити обмежень у банківській сфері, як припускали раніше. Однак Трамп може розглянути інші варіанти тиску на Кремль у намаганнях змусити Путіна погодитися на поступки задля досягнення мирної угоди. Серед поступок і 30-денне припинення вогню, яке давніше запропонувала українська сторона й яку у США підтримали, однак у Кремлі не поспішили.

На що може піти Трамп у намаганнях досягти мирної угоди

Однак розмови про ймовірне впровадження нових санкцій проти Кремля не означають, що Трамп гарантовано готовий піти на такий крок. Повідомляється, що є інший шлях, який може обрати американський лідер.

Йдеться про те, що Трамп може вийти із переговорів щодо російсько-української війни цілковито за тих умов, що "останній ривок" не спрацює. Все через те, що політик "втомився" від цього процесу.

"За словами людей, ознайомлених із його позицією, Трамп також втомився від мирних переговорів і розглядає змогу відмовитися від них у випадку, якщо останній ривок не спрацює", — кажуть у WSJ.

Медіа також зазначає, що Трамп упродовж останніх двох тижнів намагався чинити опір тому, щоб посилювати тиск на Путіна. Однак оточення наполягає, що Кремль не хоче зупиняти війну, відтак потрібно робити жорсткіші кроки.

Нагадаємо, 26 травня Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін "божевільний", адже продовжує вбивати людей в Україні.

27 травня у The Moscow Times розповіли, що російська пропаганда приховала від населення той факт, що Дональд Трамп назвав Володимира Путіна "божевільним".