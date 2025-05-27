"Показували ляпас Макрону": пропаганда РФ приховала заяви Трампа про "божевільного" Путіна, — The Moscow Times

Російська пропаганда приховала слова президента США Дональда Трампа про те, що очільник Кремля Володимир Путін — "божевільний". Натомість ЗМІ зосередилися на критиці Трампом президента України Володимира Зеленського, а також активно обговорювали ляпас, який отримав очільник Франції Емманюель Макрон від дружини цими днями.

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Про те, як російська пропаганда приховувала від населення РФ слова Трампа про Путіна, розповіло видання The Moscow Times.

"Федеральні телеканали РФ, державні агенції та підконтрольні інтернет-медіа не стали оприлюднювати заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Володимира Путіна "божевільним" і обіцяв посилити санкції проти Кремля після чергового масованого удару по українських мирних містах", — йдеться у повідомленні.

При цьому у медіа звернули увагу на публікацію видання "Агентство", яке стверджує, що пропаганда РФ зосередилася виключно на тому, що Трамп розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що той нібито "створює проблеми".

Той факт, що допис Трампа, у якому американський лідер критикує як Зеленського, так і Путіна, росЗМІ вирішили опустити.

У The Moscow Times пишуть, що в етері телебачення, зокрема на телеканалах "Россия 1" та "Первый канал", у випусках об 11:00 та 12:00 годинах за московським часом, демонстрували ляпас, який отримав Макрон від своєї дружини. Ведучі російських програм на телебаченні вирішили інтерпретувати ляпас як знак подружньої сварки.

Державне агентство ТАСС висвітлило свіжі заяви Трампа такими словами: "Трамп: Зеленський своїми заявами постійно створює проблеми Україні". Якщо перейти на новину, то можна побачити, що у тексті немає жодного слова ані про те, що Трамп назвав Путіна "божевільним", ані про "безумовні санкції", про можливість розгляду яких американський лідер заявив.

Єдине, що згадали у медіа, це те, що Трамп "незадоволений" російськими атаками по території України, які та коїть упродовж останніх кількох днів.

Слова Трампа про те, що Путін хоче захопити всю Україну, також перекручені. Натомість у тексті ТАСС пише:

"Трамп стверджував, що російська влада має гіпотетичне бажання отримати всю територію України, яке може "привести до краху Росії".

Нагадаємо, 26 травня видання Sky News також оприлюднило заяви Трампа, у яких той каже, що "не знає, що сталося з Путіним".

Також 26 травня у росЗМІ "РИА Новости" передали слова Путіна про те, що кремлівський лідер пояснив, чому був змушений почати вторгнення в Україну.