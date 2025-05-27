"Показывали пощечину Макрону": пропаганда РФ скрыла заявления Трампа о "сумасшедшем" Путине, — The Moscow Times

Российская пропаганда скрыла слова президента США Дональда Трампа о том, что глава Кремля Владимир Путин — "сумасшедший". Зато СМИ сосредоточились на критике Трампом президента Украины Владимира Зеленского, а также активно обсуждали пощечину, которую получил глава Франции Эмманюэль Макрон от жены на днях.

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О том, как российская пропаганда скрывала от населения РФ слова Трампа о Путине, рассказало издание The Moscow Times.

"Федеральные телеканалы РФ, государственные агентства и подконтрольные интернет-медиа не стали обнародовать заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Владимира Путина "сумасшедшим" и обещал усилить санкции против Кремля после очередного массированного удара по украинским мирным городам", — говорится в сообщении.

При этом в медиа обратили внимание на публикацию издания "Агентство", которое утверждает, что пропаганда РФ сосредоточилась исключительно на том, что Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что тот якобы "создает проблемы".

Тот факт, что сообщение Трампа, в котором американский лидер критикует как Зеленского, так и Путина, росСМИ решили опустить.

В The Moscow Times пишут, что в эфире телевидения, в частности на телеканалах "Россия 1" и "Первый канал", в выпусках в 11:00 и 12:00 часов по московскому времени, демонстрировали пощечину, которую получил Макрон от своей жены. Ведущие российских программ на телевидении решили интерпретировать пощечину как знак супружеской ссоры.

Государственное агентство ТАСС осветило свежие заявления Трампа такими словами: "Трамп: Зеленский своими заявлениями постоянно создаёт проблемы Украине". Если перейти на новость, то можно увидеть, что в тексте нет ни слова ни о том, что Трамп назвал Путина "сумасшедшим", ни о "безусловных санкциях", о возможности рассмотрения которых американский лидер заявил.

Единственное, что упомянули в медиа, это то, что Трамп "недоволен" российскими атаками по территории Украины, которые та совершает на протяжении последних нескольких дней.

Слова Трампа о том, что Путин хочет захватить всю Украину, также искажены. Зато в тексте ТАСС пишет:

"Трамп утверждал, что российские власти имеют гипотетическое желание получить всю территорию Украины, которое может "привести к краху России".

Напомним, 26 мая издание Sky News также обнародовало заявления Трампа, в которых тот говорит, что "не знает, что произошло с Путиным".

Также 26 мая в росСМИ "РИА Новости" передали слова Путина о том, что кремлевский лидер объяснил, почему был вынужден начать вторжение в Украину.