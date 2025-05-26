"Вызывает проблемы": через несколько часов после критики Путина Трамп набросился с обвинениями на Зеленского

Президент США Дональд Трамп вскоре после того, как раскритиковал главу Кремля Владимира Путина, решил направить критику также на президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил Зеленского в том, что тот "не делает никаких услуг своей стране", а также добавил, что "все, что звучит из его уст, вызывает проблемы". Также Трамп отметил, что Путин "сошел с ума".

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Критику против украинского лидера Трамп выложил на личной странице в соцсети Truth Social.

В своей заметке Дональд Трамп вспомнил сначала о Путине, отметив, что имел всегда "хорошие" отношения с лидером Кремля, однако сейчас тот, по его словам, "сошел с ума".

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он просто сошел с ума! Он безосновательно убивает много людей, и я говорю не только о солдатах", — отметил Трамп.

По словам американского президента, российские беспилотники и ракеты "безосновательно" обстреливают территорию Украины. Сам Путин, по утверждениям Трампа, хочет оккупировать всю Украину, а не только ее часть.

"Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!", — заявил американский лидер.

Скриншот | сообщение Трампа

После критики Путина Трамп вспомнил также в своем посте о Владимире Зеленском. Он отметил, что украинский президент "не оказывает своей стране никаких услуг".

"Так же и президент Зеленский не оказывает своей стране никаких услуг, говоря так, как он это делает. Все, что выходит из его уст, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось", — отметил Трамп.

Также американский лидер упомянул, что война якобы "никогда бы не началась, если бы он был президентом".

"Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа", я лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары, которые были разожжены из-за грубой некомпетентности и ненависти", — написал Трамп.

Напомним, что перед этим в Sky News передали слова Трампа, когда тот возмутился Владимиром Путиным. Трамп заявлял перед этим, что "не знает, что с Путиным произошло", а также объявил, что рассматривает возможность "безусловного" введения новых санкций против Кремля.

Отметим, 25 мая в NZZ рассказали о маленьком острове в Эстонии, на который нацелился Путин для атаки по НАТО.