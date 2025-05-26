"Що, чорт забирай, з ним сталося": Трамп висловив обурення щодо Путіна, — Sky News

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обурився очільником Кремля Володимиром Путіним, зазначивши, що "добре з ним ладнав" і що він "не знає, що з Путіним сталося". Також американський лідер розглядає "безумовне" запровадження санкцій проти Кремля.

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Нові заяви Дональда Трампа про Путіна передало видання Sky News 26 травня.

Коментуючи нові масовані атаки Росії по Україні, які відбулися цими днями, Дональд Трамп висловив обурення Володимиром Путіним. Він заявив про те, що йому "анітрохи не подобається" те, як зараз Путін "посилає ракети" по Україні, що "вбивають людей".

"Я знаю його давно. Я завжди з ним ладнав. Але він посилає ракети по містах і вбиває людей, і мені це не подобається", — зазначив Трамп.

Американський лідер також додав, що він не розуміє, "що робиться" зараз з кремлівським лідером.

"Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним", — каже Трамп.

На думку Трампа, з Путіним "щось сталося".

"Мені не подобається те, що робить Путін. Анітрохи. Він вбиває людей. І щось сталося з цим хлопцем, і мені це не подобається", — зізнався американський лідер.

Окрім того, як передало видання Sky News, Трамп зазначив, що розглядає можливість "безумовного" введення санкцій проти Росії.

Ймовірно, при цьому американський лідер має на увазі так звані "розгромні" санкції, про розгляд яких заявили у сенаті США ще на початку травня. Тоді йшлося про те, що нові санкції у разі ухвалення включатимуть 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Однак під час останньої заяви Дональд Трамп не зазначив, які саме санкції має на увазі.

Нагадаємо, 25 травня у Трампа відреагували на масований обстріл Києва: спецпосланник президента США Кіт Келлог заявив, що потрібно негайно припинити війну та обстріли.

Також раніше, 22 травня, у The Wall Street Journal повідомили, що Дональд Трамп заявив про те, що Путін не припиняє війну, бо вважає, що перемагає на фронті.