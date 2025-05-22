Трамп заявив, що Путін не зупинить війну, бо думає, що перемагає – WSJ

Дональд Трамп вважає, що війна в Українi — це "не війна США". Зокрема він заявив, що США втягнулися в те, в чому не мали брати участь, і не збираються посилювати тиск на Росію.

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Про це пише The Wall Street Journal.

Як повідомили джерела, обізнані з деталями розмови, визнання, що Путін не закінчить війну підтвердило те, у що давно вірили європейські лідери щодо Путіна, але вони вперше почули це з вуст Трампа. Воно також суперечить публічним заявам Трампа, де він неодноразово стверджував, що Путін щиро прагне миру.

Незважаючи на це, Трамп не погодився на вимоги президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів посилити тиск на Росію.

У неділю, напередодні двогодинної розмови з Путіним, Трамп розмовляв з європейськими лідерами, і сказав, що може ввести санкцій у разі відмови Росії від припинення вогню. Однак уже в понеділок він знову змінив позицію і не був готовий до таких дій.

"Це не моя війна. Ми втягнулися в те, в чому не мали брати участь", – сказав Трамп журналістам після розмови з Путіним.

"Хоча ця спроба не привела до введення нових санкцій, європейці все ж побачили певний позитив. Процес допоміг прояснити для всіх, включаючи Трампа, позицію Путіна: наразі він не готовий зупинити війну. Для Європи це стало підтвердженням того, що підтримка України значною мірою лягає на їхні плечі. За словами джерел, у Європі вважають, що адміністрація Трампа не припинятиме експорт американської зброї, допоки її оплачуватимуть Європа або Україна", — пише видання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відходить від мирних ініціатив щодо України і переконаний у перемозі Росії. Тепер майбутнє Києва залежить від обстановки на полі бою.

Фокус раніше також писав, що президент США також відмовлявся посилити санкції проти Росії. На думку Трампа, Росія та Україна самі мають знайти рішення для завершення війни.