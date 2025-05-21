США втрачають інтерес до України: Трамп вірить у перемогу армії РФ над ЗСУ, — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп відходить від мирних ініціатив щодо України і переконаний у перемозі Росії. Тепер майбутнє Києва залежить від обстановки на полі бою.

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Кремль продовжує висувати максималістські вимоги до України поступитися чотирма регіонами, повідомили джерела агентства Bloomberg.

За словами людей, знайомих із перебігом переговорів президентів РФ і США, під час телефонних розмов із європейськими лідерами Трамп дав зрозуміти, що він переконаний у перемозі Росії і повторив низку тез Кремля.

Старший науковий співробітник із сухопутних війн у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні Джек Вотлінг упевнений, що дипломатичний відступ Трампа грає на руку Путіну.

"Президент США натякнув, що вийде з переговорів щодо України. Через це військові РФ активізують наступ", — вважає він.

Нестабільний дипломатичний процес означає, що майбутнє України і безпеки Європи залежить від обстановки на полі бою. Здатність Києва та його союзників продовжувати постачати людей і зброю має вирішальне значення.

Російські війська показують низький темп просування в Україні. Повне захоплення Донецької області, за розрахунками Bloomberg, потребуватиме кількох років. Окупація всієї України займе понад століття.

"Ідея Путіна про швидке захоплення чотирьох українських регіонів нереальна. ЗС РФ здатні лише на локальні прориви", — вважає Ерік Чіарамелла, старший науковий співробітник програми Росії та Євразії у Фонді Карнегі за міжнародний мир.

Літні бої стають запеклішими, імовірність прориву РФ залишається ризиком для України. Покровськ, важливий опорний пункт на Донеччині та головна мета нинішньої військової кампанії окупантів, вистояв. Однак оборона міста з часом слабшає, зазначають оглядачі.

Нагадаємо, видання Politico повідомляло, що Штати втрачають інтерес до подій в Україні, що дасть змогу військам РФ просуватися далі.

Президент США також відмовлявся посилити санкції проти Росії. На думку Трампа, Росія та Україна самі мають знайти рішення для завершення війни.