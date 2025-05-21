США теряют интерес к Украине: Трамп верит в победу армии РФ над ВСУ, – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп отходит от мирных инициатив по Украине и убежден в победе России. Теперь будущее Киева зависит от обстановки на поле боя.

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Кремль продолжает выдвигать максималистские требования к Украине уступить четыре региона, сообщили источники агентства Bloomberg.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров президентов РФ и США, в ходе телефонных бесед с европейскими лидерами Трамп дал понять, что он убежден в победе России и повторил ряд тезисов Кремля.

Старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг уверен, что дипломатическое отступление Трампа играет на руку Путину.

"Президент США намекнул, что выйдет из переговоров по Украине. Из-за этого военные РФ активизируют наступление", — полагает он.

Нестабильный дипломатический процесс означает, что будущее Украины и безопасности Европы зависит от обстановки на поле боя. Cпособность Киева и его союзников продолжать поставлять людей и оружие имеет решающее значение.

Российские войска показывают низкий темп продвижения в Украине. Полный захват Донецкой области, по расчетам Bloomberg, потребует нескольких лет. Оккупация всей Украины займет более века.

"Идея Путина о быстром захвате четырех украинских регионов нереальна. ВС РФ способны лишь на локальные прорывы", — считает Эрик Чиарамелла, старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги за международный мир.

Летние бои становятся более ожесточенными, вероятность прорыва РФ остается риском для Украины. Покровск, важный опорный пункт в Донецкой области и главная цель нынешней военной кампании оккупантов, выстоял. Однако оборона города со временем слабеет, отмечают обозреватели.

Напомним, издание Politico сообщало, что Штаты теряют интерес к происходящему в Украине, что позволит войскам РФ продвигаться далее.

Президент США также отказывался усилить санкции против России. По мнению Трампа, Россия и Украина сами должны найти решение для завершения войны.