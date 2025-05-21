США против обещания о "дальнейшей поддержке" Украины в заявлении G7, — Politico

В Вашингтоне не исключали варианта, что администрация Дональда Трампа выйдет из переговоров. Теперь, по словам чиновников, США выступают против включения "дальнейшей поддержки" для Украины в совместное заявление.

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Об этом 21 мая сообщили в Politico со ссылкой на двух неназванных чиновников.

Отмечается, что также Вашингтон неохотно относится к словам в заявлении G7 о незаконности полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Ранее, 19 мая, президент США Дональд Трамп выражал оптимизм, что скоро произойдет "что-то большое". В то же время он оставлял открытой возможность, что мирные переговоры по Украине потерпят крах.

"Здесь задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если нет — нам просто придется отступить и продолжать идти дальше", — заявил он.

В издании отмечали, что республиканец "склонен к быстрым поворотам", поэтому может вернуться к активной роли в мирном процессе, если произойдет перемирие. Прогнозировали, что Европа будет вынуждена в ближайшие месяцы приложить усилия для укрепления обороны Украины, ведь снижение интереса в Вашингтоне позволит ВС РФ продвинуться в войне на истощение.

Кроме того, 19 мая возможность выхода США из переговоров комментировал и вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, представляется, что обе стороны зашли в "определенный тупик".

"Мы более чем открыты для того, чтобы уйти. Соединенные Штаты не собираются здесь пасти задних. Мы хотим видеть результаты", — отметил он.

Напомним, обозреватель Bloomberg Марк Чемпион предположил, что целью участия в мирных переговорах для президента США Дональда Трампа было восстановление экономических отношений с Россией. Помощь Украине стала препятствием в этом, поэтому Вашингтон может отказаться от поддержки.

19 мая Трамп говорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным СМИ, до этого он проконсультировался с лидером Украины Владимиром Зеленским, а после — устроил целую конференцию с европейскими политиками. Чиновники раскрыли детали закрытого обсуждения.