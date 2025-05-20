После слов Трампа наступила удивленная тишина: детали закрытого обсуждения разговора с Путиным, — СМИ

19 мая состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным. Сразу после этого республиканец связался с пятью лидерами Европы и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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О содержании разговора 20 мая сообщили в Axios со ссылкой на три источника, два из которых участвовали в конференции и еще один был ознакомлен с ней.

Отмечается, что политики надеялись услышать от Трампа о согласии Кремля на прекращение огня или введение санкций против РФ за отказ от него. Вместо этого президент США заявил, что Путин согласен на переговоры, заверил, что Вашингтон в этом диалоге не будет участвовать, и выступил против антироссийских санкций. По словам источников, некоторые лидеры притворились "удивленными" или "шокированными".

"Я думаю, что что-то произойдет. А если нет, я просто отступлю, и им придется продолжать. Опять же, это была европейская ситуация, и она должна была остаться европейской ситуацией", — заявил журналистам Трамп через несколько часов после телефонных разговоров.

По данным СМИ, утром 19 мая Трамп позвонил Зеленскому с вопросом, что ему следует сказать Путину. Украинский президент обрадовался, что республиканец позвонил ему для консультации. Он попросил требовать немедленного перемирия, пригрозить новыми санкциями и не предлагать никаких уступок без предварительного обсуждения с Киевом.

После разговора с Путиным Трамп позвонил снова, но на этот раз также в разговоре участвовали лидеры Германии, Франции, Италии, Финляндии и Европейской комиссии. Второй разговор, как поделился Зеленский, был более длительным и имел "другой характер".

Европейский источник назвал конференцию "конструктивной", другой собеседник рассказал, что Зеленский воспринял ее негативно. По данным СМИ, после того, как Трамп сообщил о согласии Путина начать прямые переговоры о прекращении огня, на несколько секунд воцарилась тишина.

После этого Зеленский напомнил, что президент РФ уже согласился на диалог, и первый раунд переговоров состоялся в Стамбуле. Непосредственного ответа, по словам источников, президент США не дал. Лидеры напомнили ему, что немедленное перемирие на 30 дней было как стартовая точка для переговоров было идеей Вашингтона.

Другие европейские лидеры спросили о новых американских санкциях, но Трамп отверг это как плохую идею. Он подчеркнул, что Путин желает заключить мирное соглашение. Тогда в разговор, как сообщили источники, вмешалась премьер Италии Джорджа Мелони. Она спросила, почему перед стартом переговоров не установить режим тишины хотя бы на две недели. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, на какие уступки готова пойти Россия.

Трамп ответил, что Кремль представит "мирный меморандум" со своими условиями прекращения огня и прекращения войны. Своих собеседников он при этом успокоил, что попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться". Зеленский, по данным СМИ, подчеркнул, что предыдущие раунды переговоров с РФ не дали никакого результата, и предупредил, что без давления Москва не будет двигаться.

Отмечается, что Трамп выглядел относительно довольным после услышанного от Путина, представив это как новое развитие событий. Лидеров, приглашенных на разговор, это удивило, ведь было похоже, что позиция Кремля осталась неизменной.

Президент США сообщил, что Украина и Россия должны провести двусторонние прямые переговоры без посредников. Мелони и Мерц на это ответили, что Европа и США должны быть вовлечены в процесс.

"Кто-то должен быть судьей", — подчеркнула итальянский премьер-министр.

Трамп предложил в качестве локации для переговоров Ватикан. Также во время разговора президент Финляндии Александер Стубб задал вопрос о следующих шагах.

"Я не знаю. Кто-то должен выйти и сказать, идут ли переговоры хорошо или плохо, а потом мы решим, что делать", — сказал на это Трамп.

Напомним, в The Washington Post информировали, что мирные планы президента США Дональда Трампа построены на трех иллюзиях — что Путин хочет мира, что Россия станет "золотой жилой" для Вашингтона и что Украину можно заставить сдаться.

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в голове условную "красную линию", после пересечения которой может выйти из мирных переговоров по Украине. Однако уточнять детали относительно этого он отказался.