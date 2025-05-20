Після слів Трампа запала здивована тиша: деталі закритого обговорення розмови з Путіним, — ЗМІ

19 травня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним. Одразу після цього республіканець зв’язався з п’ятьма лідерами Європи та президентом України Володимиром Зеленським.

Related video

Про зміст розмови 20 травня повідомили в Axios з посиланням на три джерела, два з яких брали участь у конференції й ще одне було ознайомлене з нею.

Зазначається, що політики сподівались почути від Трампа про згоду Кремля на припинення вогню або запровадження санкцій проти РФ за відмову від нього. Натомість президента США заявив, що Путін згоден на перемовини, запевнив, що Вашингтон у цьому діалозі не братиме участі, і виступив проти антиросійських санкцій. Зі слів джерел, деякі лідери вигадали "здивованими" або "шокованими".

"Я думаю, що щось станеться. А якщо ні, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати. Знову ж таки, це була європейська ситуація, і вона мала залишитися європейською ситуацією", — заявив журналістам Трамп через кілька годин після телефонних розмов.

За даними ЗМІ, вранці 19 травня Трамп зателефонував Зеленському з запитанням, що йому слід сказати Путіну. Український президент зрадів, що республіканець зателефонував йому для консультації. Він попросив вимагати негайного перемир’я, пригрозити новими санкціями та не пропонувати жодних поступок без попереднього обговорення з Києвом.

Після розмови з Путіним Трамп подзвонив знову, але цього разу також у розмові брали участь лідери Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Європейської комісії. Друга розмова, як поділився Зеленський, була тривалішою та мала "інший характер".

Європейське джерело назвало конференцію "конструктивною", інший співрозмовник розповів, що Зеленський сприйняв її негативно. За даними ЗМІ, після того, як Трамп повідомив про згоду Путіна почати прямі переговори про припинення вогню, на кілька секунд запанувала тиша.

Після цього Зеленський нагадав, що президент РФ вже погодився на діалог, і перший раунд переговорів відбувся у Стамбулі. Безпосередньої відповіді, зі слів джерел, президент США не дав. Лідери нагадали йому, що негайне перемир’я на 30 днів було як стартова точка для переговорів було ідеєю Вашингтона.

Інші європейські лідери запитали про нові американські санкції, але Трамп відкинув це як погану ідею. Він підкреслив, що Путін бажає укласти мирну угоду. Тоді у розмову, як повідомили джерела, втрутилася прем’єрка Італії Джорджа Мелоні. Вона запитала, чому перед стартом переговорів не встановити режим тиші хоча б на два тижні. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уточнив, на які поступки готова піти Росія.

Трамп відповів, що Кремль презентує "мирний меморандум" зі своїми умовами припинення вогню й припинення війни. Своїх співрозмовників він при цьому заспокоїв, що попросив Путіна представити "щось, з чим люди можуть погодитися". Зеленський, за даними ЗМІ, наголосив, що попередні раунди перемовин з РФ не дали жодного результату, і попередив, що без тиску Москва не рухатиметься.

Зазначається, що Трамп виглядав відносно задоволеним після почутого від Путіна, представивши це як новий розвиток подій. Лідерів, запрошених на розмову, це здивувало, адже було схоже, що позиція Кремля залишилась незмінною.

Президент США повідомив, що Україна й Росія повинні провести двосторонні прямі переговори без посередників. Мелоні й Мерц на це відповіли, що Європа і США мають бути залучені до процесу.

"Хтось має бути суддею", — наголосила італійська прем’єр-міністерка.

Трамп запропонував як локацію для перемовин Ватикан. Також під час розмови президент Фінляндії Александер Стубб поставив запитання про наступні кроки.

"Я не знаю. Хтось має вийти й сказати, чи йдуть переговори добре, чи погано, а потім ми вирішимо, що робити", — сказав на це Трамп.

Нагадаємо, у The Washington Post інформували, що мирні плани президента США Дональда Трампа побудовані на трьох ілюзіях — що Путін хоче миру, що Росія стане "золотою жилою" для Вашингтону і що Україну можна примусити здатись.

Президент США Дональд Трамп заявив, що має в голові умовну "червону лінію", після перетину якої може вийти з мирних переговорів щодо України. Однак уточнювати деталі щодо цього він відмовився.