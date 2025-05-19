Розмова Путіна і Трампа: говорили про мирні переговори без дедлайну і торгівлю з РФ, деталі

Президент РФ Володимир Путін і його американський колега Дональд Трамп розповіли про деталі їхнього дзвінка, який відбувся 19 травня і тривав дві години. Головною темою було припинення війни в Україні. Але обговорювали й відновлення торгівлі з РФ.

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Фокус зібрав усе, що відомо про телефонну розмову президентів РФ і США.

Розмова Трампа і Путіна відбулася після дзвінка президента США українському лідеру Володимиру Зеленському. Першим про спілкування висловився Путін.

Розмова Путіна і Трампа: що говорять у Кремлі

Російський президент заявив, що розмова "була дуже змістовною і вельми відвертою і загалом вельми корисною" і він її оцінює "високо".

Росія нібито готова працювати з Україною над меморандумом "щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій": "Таких як, наприклад, принципи врегулювання, терміни можливого укладення мирної угоди тощо, включно з можливим припиненням вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей".

Російська та українська сторони мають знайти ті компроміси, які б влаштували обидві сторони. "При цьому хочу зазначити, що загалом позиція Росії зрозуміла. Головне для нас — усунути першопричини цієї кризи", — повідомив Путін.

Далі деталі розмови з Трампом мали роз'яснити прессекретар Кремля Дмитро Пєсков або його помічник Юрій Ушаков.

У підсумку слово взяв Ушаков і заявив, що питання про дедлайн і часові рамки для можливого припинення вогню в Україні не обговорювали.

"Ні, про це ми не говорили, хоча Трамп, природно, підкреслював зацікавленість у якнайшвидшому досягненні тієї чи іншої домовленості", — сказав Ушаков.

За його словами, Трамп також згадував проект нових санкцій проти РФ, який готують американські законодавці.

"Трамп згадував, що в Сенаті готовий законопроєкт щодо нових санкцій, але сам він прихильник не санкцій, а прихильник досягнення тих чи інших домовленостей", — сказав Ушаков, зазначивши, що Трамп хоче зустрітися з Путіним, але де і коли — поки невідомо. Але Трамп сказав президенту РФ, що той "може телефонувати йому в будь-який момент".

Ушаков повідомив, що "в руслі відвертого і дружнього обміну думками президенти домовилися, що будуть зідзвонюватися в міру необхідності".

Трамп сказав: "Володимире, ти можеш будь-якої миті підняти слухавку, і я із задоволенням відповім, із задоволенням із тобою перемовлю". Ця кінцівка теж характеризує характер розмови, яка відбулася між лідерами", — резюмував Ушаков.

Розмова Путіна і Трампа: реакція президента США

Дональд Трамп за своїм звичаєм опублікував пост у своїй соцмережі Truth Social.

Пост Дональда Трампа Фото: скриншот

Він повідомив, що розмова "пройшла дуже добре", а Росія і Україна негайно почнуть "переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про припинення війни".

"Умови для цього будуть узгоджені двома сторонами, як це тільки можливо, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знатиме", — написав Трамп. Він уточнив, що тон і дух розмови були "чудовими", тому що якби це було не так, то він би про це написав.

Президент США також заявив, що Росія хоче вести великомасштабну торгівлю зі США, і він на це згоден, але тільки після того, як ця "кривава баня" (bloodbath — ред.) закінчиться.

"У Росії є колосальна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатств. Її потенціал необмежений. Аналогічно, Україна може стати великим бенефіціаром у сфері торгівлі, у процесі відновлення своєї країни", — уточнив Трамп.

Він ще раз повторив, що переговори між Росією та Україною "почнуться негайно". І про це він уже поінформував президента України Володимира Зеленського, президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президента Фінляндії Александра Стубба, яким він зателефонував одразу після Путіна.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з журналістами, що він двічі говорив із президентом США: до і після дзвінка Трампа Путіну. До другої розмови приєдналися світові лідери, про яких згадував Трамп.

Після розмови з Трампом Зеленський зібрав журналістів

"Президент Трамп вважає, що найважливішими є прямі переговори між Україною та Росією. Це його позиція, яку він продемонстрував. Ми довго про це говорили. Він вважає, що російська сторона подаватиме відповідні сигнали щодо можливого припинення вогню. Я зі свого боку попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони не буде підтримано українською стороною, то ми б хотіли це обговорити зі США. І щоб Сполучені Штати Америки розглядали таку ситуацію, як небажання саме російської сторони закінчити війну. Оскільки можуть бути запропоновані складні умови", — сказав Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що розглядаються майданчики для зустрічі між представниками РФ і України: це може бути США, Україна, РФ, країни ЄС і Велика Британія. Утім, зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

"Ми зараз аналізуємо ці три майданчики, адже всі три країни, всі три місця — хороші варіанти", — сказав Зеленський.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про спільний дзвінок із європейськими лідерами і Трампом у соцмережі Х. Вона подякувала президенту США Трампу за його "невпинні зусилля, спрямовані на встановлення припинення вогню в Україні".

Пост Урсули фон дер Ляєн

"Важливо, щоб США продовжували співпрацю. Ми будемо й надалі підтримувати Володимира Зеленського в досягненні міцного миру в Україні", — написала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, коментуючи результати переговорів України та Росії в Стамбулі, 17 травня Дональд Трамп заявив, що вважає за необхідне планувати особисту зустріч із Володимиром Путіним, бо його "втомили" переговори чиновників. Також американський президент сказав, що вважає, що Путін "втомився від цього всього".