"Готові працювати над меморандумом": завершилася телефонна розмова Трампа і Путіна, деталі

Ввечері 19 травня відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, яка тривала понад 2 години. За словами російського лідера, Трамп у розмові з ним висловив свою позицію щодо припинення вогню.

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Про те, що Путін завершив розмову з Трампом і вийшов до преси, повідомило о 19:43 російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС.

Президент РФ назвав розмову "конструктивною". Російський диктатор заявив, що:

припинення вогню в Україні стане можливим після "досягнення відповідних домовленостей";

Москва і Київ повинні знайти компроміси, які будуть влаштовувати обидві сторони;

Кремль готовий працювати з Києвом над меморандумом про майбутній мирний договір;

в російсько-український меморандум можуть увійти питання припинення вогню та принципи врегулювання;

відновлення контактів сторін у Стамбулі в Туреччині свідчить про те, що мирний процес іде "в цілому правильним шляхом".

Також Путін додав, що для російської сторони головне — "усунути першопричини кризи".

Телерадіокомпанія CNN із посиланням на пресслужбу Офісу президента України повідомляла, що перед дзвінком Володимиру Путіну американський лідер провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Дональд Трамп анонсував телефонні переговори 19 травня з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним за два дні до того у своїй соцмережі Truth Social. Він планував провести розмову з Путіним о 17:00 за київським часом, потім зателефонувати Зеленському, а після цього — провести телефонні переговори з ним і членами Північноатлантичного альянсу (НАТО). Американський президент заявляв, що темою обговорення стануть зупинення "кривавої бійні" та торгівля.

Коментуючи переговори у Стамбулі під час інтерв'ю Fox News 17 травня Дональд Трамп заявляв, що його "втомили" зустрічі посадовців і він хоче спланувати особисту зустріч із російським президентом. Також він сказав, що волів би не запроваджувати проти РФ нові санкції.