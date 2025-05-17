Трамп анонсував перемовини з Путіним та Зеленським: чого очікує президент США

Президент США Дональд Трамп анонсував телефонні переговори з Путіним, Зеленським і членами НАТО в понеділок, 19 травня.

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Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social 17 травня.

Трамп повідомив, що спочатку проведе телефонну розмову з Путіним у понеділок о 10:00 ранку (17:00 за Києвом). За словами президента США, темами обговорення стануть зупинення "кривавої бійні", а також торгівля. Після цього Дональд Трамп планує переговорити із Зеленським, а далі — з ним же та членами НАТО.

"Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде домовлено про припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться", — написав американський лідер, додавши, що щотижня гине понад пʼять тисяч військових зі сторони України та РФ.

Перемовини між РФ та Україною

16 травня вперше за понад три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною. РФ відправила делегацію на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.

За даними медіа, ворог у Стамбулі вимагав, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунув низку неприйнятних умов Україні.

Згодом міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, заявив, що під час переговорів у Стамбулі українці та росіяни обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу". Голова української розвідки Кирило Буданов підтвердив новини, проте дата обміну публічно не називається.

Нагадаємо, росіяни на переговорах у Стамбулі погрожували захопити Харківську та Сумську області. Окрім вимог вивести українську армію з чотирьох частково окупованих областей, ворог прямо говорить про бажання захопити ще.

Також Фокус писав про те, що українська сторона на перемовинах 16 травня спілкувалась з представниками РФ через перекладача.