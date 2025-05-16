Зустріч лідерів, обмін полоненими й погрози: що відомо про результати перемовин у Стамбулі (відео)

Прямі переговори Росії й України у Стамбулі закінчилися. За даними ЗМІ, російська сторона висунула "нереалістичні" вимоги.

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Про це повідомили 16 травня у SkyNews з посиланням на джерело у МЗС Туреччини.

У Стамбулі добігла кінця перша зустріч між Україною та Росією за три роки повномасштабної війни. Однак, як передала кореспондентка "Суспільного", обидві делегації залишаються у палаці.

Як відомо від джерел у делегації, українська сторона спілкувалась з представниками РФ через перекладача.

Неназване українське дипломатичне джерело повідомило SkyNews, що Росія висунула "нереалістичні вимоги", які "далеко виходять за рамки будь-чого, що коли-небудь обговорювалося".

Співрозмовник уточнив, що деякі з цих вимог включали виведення Сил оборони з власної території для припинення вогню, але були інші. Джерело "Суспільного" уточнило, що йшлося про те, щоб українські війська залишили території, які РФ не захопила воєнним шляхом, як передумова для перемир'я.

У Reuters повідомили, що прямі переговори України та Росії тривали менш як дві години. Зазначається, що вони пройшли без явних ознак прогресу. Українське джерело заявило редакції, що росіяни "відокремилися від реальності". Їхні вимоги анонімний співрозмовник назвав некоструктивними та неприйнятними.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив після переговорів журналістам, що обговорювались питання обміну полоненими за формулою 1000 на 1000 та припинення вогню. З його слів, потенційно готується зустріч на рівні лідерів держав.

"Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її", — зауважив Умєров, коментуючи ймовірний обмін.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що результатом переговорів у Стамбулі "стало нічого". Однак він підкреслив, що українська сторона усе зробила правильно, граючи тими картами, які мала на руках.

"І головна проблема, що після Стамбулу теж нічого не відбудеться. Це я про "пекельні санкції", якими погрожували", — додав нардеп.

Голова Міжвідомчої комісії з історичного просвітництва РФ Володимир Мединський заявив журналістам, що російська делегація задоволена переговорами. Він також анонсував масштабний обмін полоненими — 1000 на 1000.

Запрошення на зустріч лідерів, з його слів, Росія "прийняла до уваги". Мединський повідомив, що сторони домовились детально прописати своє бачення щодо встановлення режиму тиші.

Результати переговорів у Стамбулі вже прокоментували європейські лідери, а саме британський прем'єр-міністр Кейр Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Політики перебувають в Албанії разом з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми щойно провели зустріч з президентом Зеленським, а потім телефонну розмову з президентом (США Дональдом, — ред.) Трампом, щоб обговорити події на переговорах сьогодні", — розповів Стармер.

Він назвав позицію РФ "явно неприйнятною", наголосивши, що країна-агресорка демонструє це не вперше. Прем'єр Великої Британії додав, що політики зараз "тісно узгоджують відповіді" і продовжать це робити.

"Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три — скільки потрібно. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати", — цитує Мединського кореспондент The Economist.

Журналіст передав з посиланням на проінформоване джерело, що Росія заявила про згоду на припинення війну у разі звільнення українськими військами чотирьох регіонів, які повністю не контролює. Окрім того, за його даними, російська сторона погрожувала окупацією Харківської та Сумської областей.

Нагадаємо, держсекретар П'єтро Паролін заявив, що Папа Римський Лев XIV готовий запропонувати Ватикан як майданчик для проведення прямих переговорів президентів Росії й України.

Аналітики ISW інформували, що російські ЗМІ отримали "методички" з висвітлення переговорів з Україною у Стамбулі. Журналістам "порадили" завчасно підготувати суспільство до можливих нових санкцій та подавати роль Володимира Мединського у мирному процесі як "логічну".