Надіслали інструкції ЗМІ про переговори у Стамбулі: Кремль готує населення до тривалішої війни, — ISW

Російські медіаресурси отримали "методички" стосовно того, як потрібно висвітлювати переговори у Стамбулі між Україною та Росією: ці інструкції розповідають зокрема про роль помічника президента РФ Володимира Мединського як "логічну" у перемовинах, а також радять превентивно попереджати про нові санкції. Кремль очікує, що Україна відмовиться від умов, викладених у Стамбулі.

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Про інструкції Кремля щодо переговорів у Стамбулі, а також про те, що вони можуть означати, розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму зведенні за 15 травня.

"Російське опозиційне видання "Медуза" 15 травня повідомило, що отримало посібник, який російські ЗМІ отримали від політичного блоку адміністрації президента, з інструкціями щодо висвітлення переговорів у Стамбулі", — інформують аналітики.

Ключовими пунктами цих інструкцій Кремля для ЗМІ стали наступні:

пояснення ролі Мединського у переговорах як "логічної", оскільки він очолював переговорну делегацію у 2022 році, а зараз — "продовжує роботу";

заклик превентивно готувати населення до нових санкцій у відповідь на "глухий кут" у переговорах;

поширення наративу, що Росія "не боїться" нового пакету санкцій;

ЗМІ повинні нечітко заявляти, що переговори відбуваються "на гірших для України умовах".

За допомогою цієї методички Кремль готує плацдарм для виправдання провальних переговорів, оскільки інструкції дають чітко зрозуміти, що Мединський має продовжити справу 2022 року, яка й тоді провалилася, пишуть в ISW.

Водночас інструкції у методичці не пояснюють, на яких саме "гірших умовах" для України відбуваються переговори.

"Заява адміністрації президента про те, що переговори у травні 2025 року відбуваються на "гірших умовах" для України порівняно з 2022 роком, є спробою представити російську військову силу та успіхи на полі бою, ігноруючи при цьому значні успіхи України на полі бою та її здатність уповільнити просування Росії за останні три роки війни", — стверджують аналітики.

Також у зведенні ISW пишуть, що Кремль сподівається на те, що Україна не погодиться на умови, які на переговорах у Стамбулі запропонує російська делегація, оскільки не прийме тих домовленостей, які можуть означати капітуляцію. Водночас Кремль все ще не погоджується на добросовісні та конструктивні переговори з Україною.

Нагадаємо, 16 травня Мерц розповів про нові санкції проти Кремля.

15 травня Мединський озвучив час та дату переговорів з Україною, заявивши, що Росія "готова працювати".