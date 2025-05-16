Прислали инструкции СМИ о переговорах в Стамбуле: Кремль готовит население к более длительной войне, — ISW

Российские медиаресурсы получили "методички" относительно того, как нужно освещать переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией: эти инструкции рассказывают в частности о роли помощника президента РФ Владимира Мединского как "логической" в переговорах, а также советуют превентивно предупреждать о новых санкциях. Кремль ожидает, что Украина откажется от условий, изложенных в Стамбуле.

Related video

Об инструкции Кремля относительно переговоров в Стамбуле, а также о том, что они могут означать, рассказали аналитики американского Института изучения войны в своей сводке за 15 мая.

"Российское оппозиционное издание "Медуза" 15 мая сообщило, что получило пособие, которое российские СМИ получили от политического блока администрации президента, с инструкциями по освещению переговоров в Стамбуле", — информируют аналитики.

Ключевыми пунктами этих инструкций Кремля для СМИ стали следующие:

объяснение роли Мединского в переговорах как "логичной", поскольку он возглавлял переговорную делегацию в 2022 году, а сейчас — "продолжает работу";

призыв превентивно готовить население к новым санкциям в ответ на "тупик" в переговорах;

распространение нарратива, что Россия "не боится" нового пакета санкций;

СМИ должны нечетко заявлять, что переговоры происходят "на худших для Украины условиях".

С помощью этой методички Кремль готовит плацдарм для оправдания провальных переговоров, поскольку инструкции дают четко понять, что Мединский должен продолжить дело 2022 года, которое и тогда провалилось, пишут в ISW.

В то же время инструкции в методичке не объясняют, на каких именно "худших условиях" для Украины происходят переговоры.

"Заявление администрации президента о том, что переговоры в мае 2025 года происходят на "худших условиях" для Украины по сравнению с 2022 годом, является попыткой представить российскую военную силу и успехи на поле боя, игнорируя при этом значительные успехи Украины на поле боя и ее способность замедлить продвижение России за последние три года войны", — утверждают аналитики.

Также в сводке ISW пишут, что Кремль надеется на то, что Украина не согласится на условия, которые на переговорах в Стамбуле предложит российская делегация, поскольку не примет тех договоренностей, которые могут означать капитуляцию. В то же время Кремль все еще не соглашается на добросовестные и конструктивные переговоры с Украиной.

Напомним, 16 мая Мерц рассказал о новых санкциях против Кремля.

15 мая Мединский озвучил время и дату переговоров с Украиной, заявив, что Россия "готова работать".