Россия "готова к работе": Мединский рассказал о следующих переговорах с Украиной

Российская делегация будет ждать встречи с Украиной в Стамбуле уже с 10 утра 16 мая, заявил помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Кремлевский чиновник отметил, что Россия "готова к работе", комментируя переговоры с Украиной.

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Полное заявление кремлевских политиков относительно дальнейших переговоров с Украиной обнародовали в российском Telegram-канале "Известия" вечером 15 мая.

Владимир Мединский анонсировал следующие переговоры России и Украины в Стамбуле. По его словам, они должны состояться уже утром 16 мая, и стартовать должны в 10:00 часов. Мединский отметил, что Украина "должна прибыть на встречу".

Также Мединский отметил в разговоре с прессой то, что делегация России якобы прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.

"Россия готова к работе", — заявил глава российской делегации.

Кроме того, кремлевский чиновник упомянул о встрече России с турецкой стороной, а именно Министерством иностранных дел Турции. Он сообщил, что делегация РФ провела плодотворную встречу с главой МИД Турции, во время которой "объяснила позицию Москвы" в переговорах с украинской стороной.

Стоит отметить, что после того, как Россия отправила на переговоры в Стамбул делегацию в составе помощников и заместителей министров, Украина решила отправить на следующие переговоры должностных лиц "соответствующего уровня", как информировало агентство Reuters 15 мая.

Зато пресс-служба Белого дома 15 мая передала слова президента США Дональда Трампа о том, что прогресса в переговорах России и Украины не будет до тех пор, пока он лично не встретится с главой России Владимиром Путиным.

Напомним, 15 мая президент Владимир Зеленский озвучил условия и состав делегации Украины для переговоров в Стамбуле с Россией.

Также Фокус узнавал, смогут ли договориться между собой делегации двух сторон на переговорах в Стамбуле без участия лидеров их стран.