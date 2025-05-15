Переговоры в Стамбуле состоятся: Зеленский назвал условия и состав делегации, детали

После встречи с турецким главой государства президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию. Фокус рассказывает, о чем говорил руководитель страны.

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