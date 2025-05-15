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Политика Российско-украинская война Переговоры по прекращению войны Переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле состоятся: Зеленский назвал условия и состав делегации, детали

Делегация в Стамбул, переговоры в Стамбуле, кто поедет в Стамбул, кто будет представлять Украину в Стамбуле
Фото: Офис президента | Иллюстративное фото

После встречи с турецким главой государства президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию. Фокус рассказывает, о чем говорил руководитель страны.

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Кто примет участие в переговорах в Стамбуле

Для проведения переговоров украинская сторона направит делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

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