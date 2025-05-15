Во время переговоров Зеленского и Эрдогана в Турции произошло землетрясение: подробности (фото)

В четверг, 15 мая, в Турции, в районе Кулу провинции Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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Об этом сообщает Anadolu. Очаг подземных толчков находился на глубине 18,73 км.

Землетрясение в Турции Фото: Anadolu

Отмечается, что землетрясение ощущалось также в столице Анкаре и соседних провинциях, в частности в Чанкири. По сообщению, некоторые жители, почувствовав толчки, покинули свои дома и рабочие места.

Руководитель областного управления AFAD в Конье Али Ихсан Кьорпеш отметил, что пока никаких сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Сейчас еще продолжаются полевые проверки.

По информации министра внутренних дел Турции Али Ерликая, после землетрясения все соответствующие службы оперативно приступили к обследованию пострадавших территорий.

"В Конья Кулу произошло землетрясение магнитудой 5,2. Относительно землетрясения, которое также ощущалось в соседних провинциях, AFAD и все команды наших соответствующих учреждений немедленно начали полевое обследование. Сейчас негативной ситуации нет", — отметил он.

Землетрясение в Турции Фото: Anadolu

Отметим, что землетрясение произошло во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сейчас она уже завершилась.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Турцию на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сразу в аэропорту он дал комментарий относительно своих ожиданий от переговоров и назвал российскую делегацию бутафорской.

Российская сторона обиделась на эти слова украинского главы. В частности, спикера Министерства иностранных дел России Марию Захарову задело слово "бутафорский".

Позже в СМИ писали, что Украина рассматривает возможность отправить своего представителя "соответствующего уровня". Стоит сначала взвесить, кто именно будет представлять страну на вероятных переговорах в Стамбуле.