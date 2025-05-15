Під час перемовин Зеленського та Ердогана в Туреччині стався землетрус: подробиці (фото)

У четвер, 15 травня, в Туреччині, у районі Кулу провінції Конья стався землетрус магнітудою 5,2.

Related video

Про це повідомляє Anadolu. Осередок підземних поштовхів знаходився на глибині 18,73 км.

Землетрус в Туречині Фото: Anadolu

Зазначається, що землетрус відчувався також у столиці Анкарі та сусідніх провінціях, зокрема в Чанкири. За повідомленням, деякі мешканці, відчувши поштовхи, залишили свої домівки та робочі місця.

Керівник обласного управління AFAD у Коньї Алі Іхсан Кьорпеш зазначив, що наразі жодних повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило. Нині ще тривають польові перевірки.

За інформацією міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрликая, після землетрусу всі відповідні служби оперативно розпочали обстеження постраждалих територій.

"У Конья Кулу стався землетрус магнітудою 5,2. Щодо землетрусу, який також відчувався в сусідніх провінціях, AFAD та всі команди наших відповідних установ негайно розпочали польове обстеження. Наразі негативної ситуації немає", — зазначив він.

Землетрус в Туреччині Фото: Anadolu

Зазначимо, що землетрус стався під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та очільника Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Нині вона вже завершилась.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув в Туреччину на зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Відразу в аеропорту він дав коментар щодо своїх очікувань від переговорів та назвав російську делегацію бутафорською.

Російська сторона образилась на ці слова українського очільника. Зокрема, спікерку Міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову зачепило слово "бутафорський".

Пізніше в ЗМІ писали, що Україна розглядає можливість відправити свого представника "відповідного рівня". Варто спочатку зважити, хто саме представлятиме країну на ймовірних переговорах у Стамбулі.