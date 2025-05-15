Переговори у Стамбулі 15 травня: Зеленський заявив, що Путін прислав "бутафорську" делегацію

Літак президента України приземлився в аеропорту Есенбога в Анкарі. Потім у нього запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори українських дипломатів і російської делегації, найімовірніше, розпочнуться після обіду в Стамбулі.

Related video

Фокус зібрав усе, що відомо наразі про переговори про мир у Стамбулі.

Володимир Зеленський прибув до Анкари і поговорив із журналістами

Уже відомо, що президент Ердоган на зустрічі із Зеленським наполягатиме на необхідності припинення вогню і початку мирних переговорів, повідомляють у його офісі.

В аеропорту Володимир Зеленський дав коментар щодо своїх очікувань від переговорів у Стамбулі.

Він зазначив, що до складу української делегації входять представники Міністерства закордонних справ, Офісу президента України, військові, а також представники "всіх" розвідок. І підтвердив, що спочатку зустрінеться з президентом Ердоганом і "в контакті" з американською делегацією.

"Рівень русскіх мені поки що офіційно невідомий, але з того, що ми бачимо — більше схоже на бутафорський рівень. Подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом... Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації і який у них мандат. Чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Нам усім відомо, хто в Росії приймає рішення", — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський прилетів до Туреччини

Президент України також зазначив, що одразу поспілкується з журналістами після того, як закінчиться зустріч з Ердоганом.

Хто входить до складу російської делегації

Пізно ввечері 14 травня Кремль опублікував імена тих, хто візьме участь у переговорах про мир у Стамбулі з російського боку.

Після кількох днів спекуляцій на тему "чи буде він, чи не буде" Володимира Путіна у списку не виявилося.

Зеленський назвав російську делегацію "бутафорською"

До складу делегації входять "помічник, дипломат і шпигун", жартують у ЗМІ:

Володимир Мединський, помічник Кремля. Народжений у радянській Україні, Мединський допомагав вести мирні переговори 2022 року, які в кінцевому підсумку провалилися. Мединський розробив новий підручник історії для шкіл, що відображає погляд Путіна на історію.

Михайло Галузін, заступник міністра закордонних справ. Він курує відносини зі Співдружністю Незалежних Держав — об'єднанням колишніх радянських республік. Він здобув освіту в Інституті країн Азії та Африки при МДУ, вільно розмовляє японською та англійською мовами.

Ігор Костюков, директор російської військової розвідки, відомої як ГРУ. Костюков був першим офіцером ВМФ, який очолив ГРУ.

Олександр Фомін, заступник міністра оборони. Він також брав участь у переговорах щодо України у 2022 році.

Хто приїхав з боку США

Кілька високопоставлених чиновників США також перебувають у Туреччині. Держсекретар США Марко Рубіо прибув у прибережне місто Анталья в середу. Він бере участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Зустріч Андрія Сибіру та Марко Рубіо в Анталії Фото: Анадолу

Спеціальний представник Трампа в Україні Кіт Келлог і його посланець із закордонних справ Стів Віткофф планують прибути до Стамбула для участі в переговорах, повідомив у вівторок високопоставлений представник адміністрації Трампа.

Нагадаємо, росЗМІ ввели в оману журналістів, коли заявили, що зустріч української делегації та перемовників від РФ відбудеться о 10 ранку. Українська сторона заявила, що це фейк, як і представники Туреччини.

Дональд Трамп, який зараз здійснює поїздку Близьким Сходом, уже заявив, що до Туреччини поки що не поїде. Але може прилетіти 16 травня, якщо Росія і Україна просунеться в переговорах.