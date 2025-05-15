"Навіщо йому їхати, якщо я не їду": Трамп розповів, чому Путін не полетів на переговори в Стамбулі

Президент США Дональд Трамп обіцяє прилетіти до Стамбула 16 травня, якщо Росія і Україна просунуться в переговорах.

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Виступаючи з Катару в рамках чотириденного візиту на Близький Схід, Трамп висловив сподівання, що Росія і Україна зможуть "щось зробити" в рамках мирних переговорів, цитує американського лідера британська радіостанція ВВС.

На думку Трампа, повномасштабна війна в Україні має припинитися.

"Ми хотіли б, щоб війна закінчилася. Я думаю, у нас є шанс зробити це", — додав він.

Коментуючи відсутність президента Росії Володимира Путіна у складі делегації на переговорах у Стамбулі, американський президент сказав таке: "Навіщо йому [Путіну] їхати, якщо я не їду? Я не думаю, що Путін приїде, якщо мене там не буде".

Трамп укотре підтвердив, що не збирався їхати до Стамбула. За його словами, "наші люди там присутні", маючи на увазі представників США.

"[Держсекретар] Марко Рубіо робить фантастичні речі. У нас там свої люди, але не я. Якщо щось станеться, я поїду туди в п'ятницю", — підсумував він.

Тим часом Рубіо вже заявив в Антальї, де він бере участь у переговорах НАТО, про готовність Трампа до будь-яких варіантів діалогу про мир в Україні. США хочуть допомогти і наполягають на відсутності військового вирішення конфлікту.

"Вашингтон хоче побачити прогрес у найближчі кілька днів", — додав він.

Нагадаємо, до вечора 15 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським. Паралельно у Стамбулі триватимуть переговори делегацій України та РФ.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко стверджував, що представники Росії "закидають брехню" про перебіг переговорів у Туреччині.