"Зачем ему ехать, если я не еду": Трамп рассказал, почему Путин не полетел на переговоры в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп обещает прилететь в Стамбул 16 мая, если Россия и Украина продвинутся в переговорах.

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Выступая из Катара в рамках четырехдневного визита на Ближний Восток, Трамп выразил надежду, что Россия и Украина смогут "что-то сделать" в рамках мирных переговоров, цитирует американского лидера британская радиостанция ВВС.

По мнению Трампа, полномасштабная война в Украине должна прекратиться.

"Мы хотели бы, чтобы война закончилась. Я думаю, у нас есть шанс сделать это", — добавил он.

Комментируя отсутствие президента России Владимира Путина в составе делегации на переговорах в Стамбуле, американский президент сказал следующее: "Зачем ему [Путину] ехать, если я не еду? Я не думаю, что Путин приедет, если меня там не будет".

Трамп в очередной раз подтвердил, что не собирался ехать в Стамбул. По его словам, "наши люди там присутствуют", имея в виду представителей США.

"[Госсекретарь] Марко Рубио делает фантастические вещи. У нас там свои люди, но не я. Если что-то произойдет, я поеду туда в пятницу", — подытожил он.

Тем временем Рубио уже заявил в Анталье, где он участвует в переговорах НАТО, о готовности Трампа к любым вариантам диалога о мире в Украине. США хотят помочь и настаивают на отсутствии военного решения конфликта.

"Вашингтон хочет увидеть прогресс в ближайшие пару дней", — добавил он.

Напомним, до вечера 15 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Параллельно в Стамбуле продолжатся переговоры делегаций Украины и РФ.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко утверждал, что представители России "забрасывают ложь" о ходе переговоров в Турции.