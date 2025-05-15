"Там все будет решаться": во время переговоров Зеленский встретится с Эрдоганом, — СМИ

До вечера 15 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет находиться в Анкаре, где должен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча запланирована в столичном президентском комплексе.

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Об этом со ссылкой на график политика, обнародованный для СМИ, 15 мая сообщили в российском ТАСС.

Отмечается, что встреча состоится ориентировочно в 13:00 (сейчас время в Анкаре и Киеве совпадает — UTC+3). После этого примерно в 15:30 турецкого президента будут ждать на мероприятии в центральном офисе правящей Партии справедливости и развития. По данным СМИ, параллельно в Стамбуле будут проходить переговоры украинской и российской делегаций.

В "РБК-Украина" со ссылкой на неназванный информированный источник сообщили, что Зеленский встретится с Эрдоганом, прежде чем принимать решение о следующих шагах по переговорам с Россией. Собеседник также подтвердил, что встреча запланирована примерно на 13:00.

"Там все будет решаться, какие шаги дальше, не раньше", — передал он.

Встреча в Стамбуле: что известно

По данным Radio NV в поездке в Турцию 15 мая Зеленского сопровождают:

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

министр обороны Рустем Умеров;

дипломатический советник Игорь Жовква.

Также к делегации должен присоединиться министр иностранных дел Андрей Сибига, который ранее приехал в Анталью на неформальную встречу руководителей МИД стран НАТО.

По информации росСМИ, в состав российской делегации вошли:

помощник президента Владимир Мединский;

заместитель главы МИД Михаил Галузин;

начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков;

заместитель главы Минобороны Александр Фомин.

Также список дополнили четыре российских эксперта.

Напомним, 15 мая руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что россияне распространяют ложь о переговорах в Стамбуле. На это отреагировал волонтер Сергей Стерненко, отметив, что вопрос заключается в том, будут ли украинские министры говорить "с российскими третьими заместителями".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков накануне переговоров в Турции заявил о необходимости "признания реалий "на земле" в контексте конфликта в Украине". По его словам, преградой в диалоге является Киев, который чиновник обвинил в "недоговороспособности".