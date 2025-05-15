Переговоры в Стамбуле: Путин утвердил состав российской делегации, во сколько начнется встреча

На сайте Кремля появилось очередное распоряжение, которое снова "утверждает" состав российской делегации, которая отправится на переговоры с Украиной. Самого Владимира Путина в списке нет, зато добавился ряд экспертов.

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Фокус собрал все, что известно на данный момент о переговорах в Турции.

Президент России утвердил вероятно окончательный состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной в Стамбуле. Окончательный, потому что самолет Специального летного отряда "Россия" Ил-62М, который занимается перевозками российского руководства, в ночь на 15 мая прибыл в Стамбул, согласно данным сервиса Flightradar24. Самого Путина в списке нет.

самолет Специального летного отряда "Россия" Ил-62М прибыл в Стамбул Фото: Flightradar24

Начало переговоров по Украине в Стамбуле планируется на 10.00, сообщает росСМИ ТАСС со ссылкой на неназванный источник. Переговоры пройдут "там же, где и три года назад" — то есть в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора.

Кто полетел в Стамбул от России

Мединский В.Р. – помощник Президента Российской Федерации (глава делегации).

Галузин М.Ю. – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации).

Костюков И.О. – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации).

Фомин А.В. – заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации).

Также в списке появились эксперты:

Зорин А.С. – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Подобреевская E.C. – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере.

Полищук А.А. – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России.

Шевцов В.И. – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.

Что будет происходить в Турции

Впрочем, уже известно, что президента США Дональда Трампа на переговорах не будет, хотя он рассматривал такой вариант. Вместо него в Стамбул поехали посланник американского президента Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и, вероятно, спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с госсекретарем США Марко Рубио уже состоялась в Анталье, где 15 мая начинает свою работу неформальная встреча глав МИД стран НАТО.

Встреча украинской и американской делегаций в Анталье Фото: Анадолу

Во время встречи министры обсудили дальнейшие мирные усилия и координацию позицій.

Андрей Сибига сообщил, что стороны подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились подходами.

"Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие", — сообщил Сибига.

По его словам, Киев готов развивать сотрудничество с США конструктивным и взаимовыгодным образом.

"Критически важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока этого не произошло. Москва должна понять, что отказ от мира имеет свою цену", — резюмировал украинский министр.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию, но находится в Анкаре, где он встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В графике Эрдогана на 15 мая нет встречи с делегациями России и Украины в Стамбуле, его программа запланирована в Анкаре, там он встретится с Владимиром Зеленским, сообщила канцелярия президента Турции. Если Путин неожиданно решит поучаствовать в инициированных им переговорах, то президенты отправятся в Стамбул.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Владимир Зеленский в Стамбуле настроен вести переговоры только с Путиным.

При этом издание Bloomberg 15 мая на фоне новости о том, что глава Кремля определил делегацию для переговоров в Турции, сообщило, что в Стамбул поехала группа российских чиновников "низкого уровня".