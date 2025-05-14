Переговоры в Стамбуле: приедет ли Трамп в Турцию 15 мая

Президент США Дональд Трамп в среду, 14 мая, заявил, что несмотря на насыщенный рабочий график, готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным "ради спасения жизней".

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Об этом пишет Clash Report.

"Это возможность закончить войну. Я подумаю над этим. Завтрашний день у нас полностью занят, вы понимаете. Но готов [изменить график], чтобы спасти жизни", — заявил американский президент.

Стоит отметить, что Трамп выразил сомнение относительно готовности Путина сесть за стол переговоров в его отсутствие. В то же время он возлагает значительные надежды на возможную встречу в Стамбуле, рассматривая ее как ключевую для достижения договоренностей.

"Он (Путин — Ред.) хотел бы, чтобы я был там. Это возможно...Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы это выясним", — сказал президент США.

Напомним, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин якобы готов к переговорам с Украиной, которые могут состояться 15 мая в Стамбуле, без предварительных условий. В то же время Москва до сих пор не разглашает состав своей делегации.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Владимир Зеленский в Стамбуле настроен вести переговоры только с Путиным.