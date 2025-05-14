Переговори в Стамбулі: чи приїде Трамп до Туреччини 15 травня

Президент США Дональд Трамп у середу, 14 травня, заявив, що попри насичений робочий графік, готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним "заради порятунку життів".

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Про це пише Clash Report.

"Це можливість закінчити війну. Я подумаю над цим. Завтрашній день у нас повністю зайнятий, ви розумієте. Але готовий [змінити графік], щоб врятувати життя", — заявив американський президент.

Варто зазначити, що Трамп висловив сумнів щодо готовності Путіна сісти за стіл переговорів у його відсутності. Водночас він покладає значні сподівання на можливу зустріч у Стамбулі, розглядаючи її як ключову для досягнення домовленостей.

"Він (Путін — Ред.) хотів би, щоб я був там. Це можливо…Я не знаю, чи буде він там, якщо мене там не буде. Ми це з'ясуємо", — сказав президент США.

Нагадаємо, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, президент Росії Володимир Путін нібито готовий до переговорів з Україною, які можуть відбутися 15 травня в Стамбулі, без попередніх умов. Водночас Москва досі не розголошує склад своєї делегації.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк говорив, що Володимир Зеленський у Стамбулі налаштований вести переговори тільки з Путіним.