Переговори в Стамбулі: делегація РФ чекатиме в Туреччині представників Києва 15 травня, — Пєсков

Президент Росії Володимир Путін нібито готовий до переговорів 15 травня в Стамбулі "без попередніх умов". Росія поки не розкриває складу делегації на переговорах з Україною.

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Про це сказав журналістам на брифінгу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"У цьому плані нічого не змінилося. Ми це зробимо, коли отримаємо відповідні вказівки від президента. Поки що таких вказівок не було", — відповів він на запитання, чи можна уявити повний склад делегації.

За його словами, все сказане президентом Росії Володимиром Путіним у нічній заяві 11 травня зберігає актуальність. Російська делегація чекатиме на українських колег у Стамбулі 15 травня, заявив він.

Зазначимо, що Путін 11 травня заявив про готовність відновити прямі переговори з Україною. За його словами, РФ готова до переговорів "без попередніх умов".

Склад російської делегації на переговорах у Стамбулі обіцяють розкрити після вказівки Путіна. Пєсков також анонсував кілька телефонних розмов президента РФ сьогодні ввечері, але не уточнив, з ким саме він поговорить.

Трохи пізніше помічник президента Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що російська делегація на переговорах у Стамбулі обговорить "політичні та технічні питання". Виходячи з цього сформують склад делегації.

Підготовкою місця проведення зустрічі, за його словами, займається генконсульство РФ у Туреччині. Президент Туреччини країни Реджеп Ердоган обіцяв "повну турецьку гостинність", додав радник.

Нагадаємо, президент Бразилії Лула да Сілва обіцяв попросити Путіна приїхати на переговори в Стамбул 15 травня.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк говорив, що Володимир Зеленський у Стамбулі налаштований вести переговори тільки з Путіним.